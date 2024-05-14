14 мая на «Монтиливи» пройдет матч 36-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда проводит свой лучший сезон. Конечно, стоит помнить, что это только четвертый год на таком уровне, и лишь второй после возвращения в Примере. Но, безусловно, жиронцы стали открытием, как и их бомбардир, купленный прошлым летом Довбик. Фактурный украинец уже наколотил 2 десятка голов, и во многом за счет его достижений получается обеспечить досрочно право дебютировать в Лиге чемпионов в этом году. Отметился Артем и в поединке с Барселоной, сровняв счет в начале поединка. В итоге получилось выиграть у сине-гранатовых со счетом 4:2 - а ведь могли оформить и разгром над статусными соседями. Но и без этого получилось сместить подопечных Хави со второго места. Вот только на поле Алавеса, пропустив в концовке, упустили победу, а с ней и пару очков.

Вильярреал

Клуб в чем-то может считаться противоположностью для своего следующего противника. Насколько подопечные Мичела Санчеса приятно удивили, так же уже создавшие серьезную репутацию подводники разочаровали, особенно в первой части сезона. Тогда они меняли наставников, но толком ничего не добивались. Только когда на тренерский пост вернулся некогда успешный тут Марселино Гарсия Тораль, что-то начало получаться. Но хватало и неудач, от 0:4 в марте с Марселем в Лиге Европы и до 2:3 уже в мае в рамках Примеры против борца за выживание - Сельты. Впрочем, к тому моменту уже было понятно, что желтый субмарин в 2024-м году остается вообще без еврокубков. Тем не менее, на то, чтобы выиграть перестрелку дома у Севильи сил хватило.

Статистика личных встреч

У Вильярреала было 5 побед кряду. Но в сентябре он безвольно уступил дома 1:2 жиронцам.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для Довбика и компании. Дома они и сейчас хороши, так что должны побеждать (коэффициент - 1,66).