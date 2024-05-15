Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный матч Жироны

14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Тони Вилью.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Артему оценку в 6.1 баллов, а Виктору – 6.6.

Лучшим игроком поединка был признан голкипер «Вильярреала» Филип Йоргенсен (7.7).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Вильярреал – 0:1

Видеообзор матча Жирона – Вильярреал (0:1)