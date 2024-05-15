Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный матч Жироны
14 мая «красно-белые» уступили «Вильярреалу» со счетом 0:1 в поединке 36-го тура Ла Лиги
14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Тони Вилью.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Артему оценку в 6.1 баллов, а Виктору – 6.6.
Лучшим игроком поединка был признан голкипер «Вильярреала» Филип Йоргенсен (7.7).
Оценки WhoScored за матч Жирона – Вильярреал – 0:1
Видеообзор матча Жирона – Вильярреал (0:1)
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