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  4. ЛЕОНЕНКО: «Усик не смог бы вытеснить меня из Динамо, а Ваната – легко»
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 10:51 |
896
2

ЛЕОНЕНКО: «Усик не смог бы вытеснить меня из Динамо, а Ваната – легко»

Бывший нападающий киевского уверен, что Александр мог бы стать успешным футболистом

17 мая 2024, 10:51 |
896
2
ЛЕОНЕНКО: «Усик не смог бы вытеснить меня из Динамо, а Ваната – легко»
ФК Полесье. Александр Усик

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил, какие шансы были бы у Александра Усика заиграть в футбол на высоком уровне, если бы он не выбрал бокс.

- Усик в «Полесье» играл на позиции нападающего. Давайте пофантазируем, в каком клубе он мог бы заиграть на позиции форварда, если бы продолжил в юности и дальше заниматься футболом?
- Однозначно «Динамо»! Киевляне до сих пор высоких хватают. Меня бы Усик точно не смог вытеснить из состава, а вот Ваната легко! Ванат – лучший бомбардир УПЛ, но не играет в основе сборной. Как это?

Для «Динамо» Усик подходит по росту, а для Англии - своими бойцовскими качествами и сильным характером. Любой английский клуб был бы для него за счастье.

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Виктор Леоненко Александр Усик Динамо Киев Полесье Житомир
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Тарас Картоплянка
В Плимут Аргайл.
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Mykola_nik
Ванат рівень другої ліги
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