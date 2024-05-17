ЛЕОНЕНКО: «Усик не смог бы вытеснить меня из Динамо, а Ваната – легко»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил, какие шансы были бы у Александра Усика заиграть в футбол на высоком уровне, если бы он не выбрал бокс.

- Усик в «Полесье» играл на позиции нападающего. Давайте пофантазируем, в каком клубе он мог бы заиграть на позиции форварда, если бы продолжил в юности и дальше заниматься футболом?

- Однозначно «Динамо»! Киевляне до сих пор высоких хватают. Меня бы Усик точно не смог вытеснить из состава, а вот Ваната легко! Ванат – лучший бомбардир УПЛ, но не играет в основе сборной. Как это?

Для «Динамо» Усик подходит по росту, а для Англии - своими бойцовскими качествами и сильным характером. Любой английский клуб был бы для него за счастье.