Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку

Трансферное летнее окно-2024 еще не открылось, однако уже сейчас можно составить приличный список из известных футболистов, которые новый сезон начнут в других командах. Конечно же, в этом списке на первом месте будет пока что действующий футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, трансферная сага которого наконец-то завершилась. Об этом публично поведал сам французский форвард, который летом окажется на «Сантьяго Бернабеу».

Однако и кроме Мбаппе есть много звезд, которые по тем или иным причинам летом покинут насиженные места. Мы выбрали семерых известных игроков, которые официально объявили, что новый сезон начнут на новом месте.

Марко Ройс

Возраст: 34 года

Клуб: «Боруссия» Д

Куда может пойти: пока неизвестно

Getty Images/Global Images Ukraine

Нет не только незаменимых, но и вечных. Истинный символ дортмундской «Боруссии» Марко Ройс по окончании нынешнего сезона покинет команду, которой отдал последние 12 лет своей жизни. За эти долгие годы атакующий вингер стал не только олицетворением футбольного Дортмунда, но и ярким подтверждением того, насколько несправедливой порой бывает футбольная карьера. Из-за частных травм Ройс выпадал из состава и «шмелей», и Бундестим. Он так и не стал чемпионом мира.

Не стал он и чемпионом Германии. Хотя мог. В минувшем сезоне. Но тогда «Дортмунд» не смог выиграть в заключительном туре, и отдал «Салатницу» в Мюнхен. Поговаривают, что именно в конце минувшего сезона Ройс и побил горшки с наставником команды Терзичем. Клубное руководство заняло сторону тренера, а Марко не предложили продлить контракт, который истекает летом сего года.

Однако Ройс все же может уйти красиво. Если в своем последнем матче за «Боруссию» победит «Реал» и выиграет Кубок чемпионов.

Оливье Жиру

Возраст: 37 лет

Клуб: «Милан»

Куда может пойти: МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

Самый результативный форвард в истории сборной Франции три последних сезона провел в «Милане». За это время Жиру выиграл с россонери титул чемпионов Италии. На его счету 48 мячей и 19 ассистов. В нынешнем сезоне он забил за «Милан» 16 мячей и отдал девять голевых передач. В принципе, очень неплохая статистика для возрастного форварда. Однако он уже давно для себя решил, что нынешний сезон станет для него последним на «Сан-Сиро».

Недавно свое решение Оливье огласил публично. Он поблагодарил клуб, команду и болельщиков, заявив, что гордится тем, что сделал для «Милана».

Рассказал он и о своем новом рабочем месте. Это будет клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлэкси».

Тиаго Силва

Возраст: 39 лет

Клуб: «Челси»

Куда может пойти: «Флуминенсе»

Getty Images/Global Images Ukraine

Возвращение на круги своя. Без преувеличения легендарный бразильский защитник Тиаго Силва, которому в сентябре исполнится сорок лет, летом покинет «Челси» и вернется на Родину. В клуб, где и начиналась его долгая и славная карьера – «Флуминенсе».

В «Челси» он перешел в 2020 году. По его же признанию, всего на один сезон. Но вместо одного сезона на «Стемфорд Бридж» центрбек провел четыре.

За эти годы он с «аристократами» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок и клубный чемпионат мира. Не исключено, что Тиаго вскоре снова вернется в «Челси». Но уже в статусе функционера лондонского клуба.

Кейлор Навас

Возраст: 37 лет

Клуб: «ПСЖ»

Куда может пойти: пока неизвестно

Getty Images/Global Images Ukraine

Трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе «Реала» переходил в «Пари Сен-Жермен» за новым опытом. И за новой победой в Лиге чемпионов. Однако выиграть главный континентальный трофей в парижском клубе Навасу не удалось.

Более того, в 2021-м его вытеснил из основы молодой Доннарумма. В нынешнем сезоне костариканский голкипер провел всего пять матчей за парижан. И, не видя дальнейших перспектив на «Парк де Пренс», решил покинуть французский клуб, о чем сообщил публично.

Новое место работы ветерана пока что неизвестно.

Рафаэль Варан

Возраст: 31 год

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Куда может пойти: Саудовская Аравия

Getty Images/Global Images Ukraine

Основной защитник «Реала» и сборной Франции в 2021 году переходил в кризисный «Манчестер Юнайтед» в статусе если и не мессии, то главной надежды в защите. Однако реализовать свой огромный потенциал на «Олд Траффорд» чемпиону мира так и не удалось. За три года, проведенные в «МанЮнайтед», Варан выиграл лишь Кубок лиги. В «Реале» он выиграл четыре Лиги чемпионов.

Почему у француза не получилось на новом месте? Помешали травмы. Помешал бардак в клубе. Да и проблемы с наставником манкунианцев тен Хагом.

Безусловно, на Варана найдутся новые «покупатели», ведь его вряд ли можно называть ветераном. Тем не менее, французская пресса утверждает, что защитник переберется, скорее всего, в чемпионат Саудовской Аравии.

Эрик Шупо-Мотинг

Возраст: 35 лет

Клуб: «Бавария»

Куда может пойти: пока неизвестно

Getty Images/Global Images Ukraine

Фактурный форвард пополнил ряды «Баварии» в 2020 году. Но с тех пор пробиться в основу мюнхенского гранда Эрику так и не удалось. Сначала он был дублером Левандовского, теперь – Кейна.

Тем не менее, в составе «рекордмайстра» Шупо-Мотинг стал чемпионом Германии. На его счету – 38 забитых мячей в 122 поединках.

Перед началом последнего домашнего матча «Баварии» в нынешнем сезоне – против «Вольфсбурга» - мюнхенский клуб устроил официальную церемонию прощания с Шупо-Мотингом. Хотя сам виновник торжества на церемонии не присутствовал из-за болезни.

Икер Муньяин

Возраст: 31 год

Клуб: «Атлетик»

Куда может пойти: Саудовская Аравия

Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетик» из Бильбао – пока что единственный клуб в профессиональной карьере Икера Муньяина. За клуб из Страны Басков Муньяин выступает с 2009 года. За это время (а это целых 15 сезонов) атакующий полузащитник провел свыше 550 матчей. На его счету – 75 мячей и 70 голевых передач.

Долгое время Икер был капитаном «Атлетика».

В составе «красно-бело-черных» Муньяин стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

В нынешнем сезоне Икер потерял место в основе родной команды. В новом сезоне он уже не сыграет за «Атлетик»: об этом полузащитник объявил официально.

Испанские СМИ сообщают, что, скорее всего, Муньяин перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.