Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико

14–16 мая состоялись матчи 36-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Реал» Мадрид дома разгромил «Алавес» 5:0. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа, который оформил 10 сейвов.

«Жирона» на своем поле уступила «Вильярреалу» 0:1. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Тони Вилью.

«Барселона» благодаря дублю Фермина Лопеса выиграла в гостях у «Альмерии» 2:0.

«Валенсия» на выезде проиграла команде «Реал Сосьедад» со счетом 0:1. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на поле с первых минут и был заменен на Альберто Мари на 71-й.

«Атлетико» Мадрид выиграл у «Хетафе» 3:0, а «Атлетик» Бильбао потерпел фиаско с «Сельтой» – 1:2. Диего Симеоне и компания квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25 после этих результатов.

«Реал» с Луниным, который уже досрочно оформил чемпионство, набрал 93 очка в таблице чемпионата Испании. У «Барселоны» второе место и 79 пунктов. «Жирона» с Довбиком и Цыганковым идет на 3-й позиции. У подопечных Мичела в активе 75 баллов.

«Атлетико» занимает 4-ю строчку с 73 очками. У пятого «Атлетика» – 62 пункта.

Ла Лига 2023/24. 36-й тур. 14–16 мая

Осасуна – Мальорка – 0:0

Реал Мадрид – Алавес – 5:0

– Алавес – 5:0 Жирона – Вильярреал – 0:1

– 0:1 Райо Вальекано – Гранада – 2:1

– Гранада – 2:1 Севилья – Кадис – 0:1

– 0:1 Хетафе – Атлетико – 0:3

– 0:3 Сельта – Атлетик – 2:1

– Атлетик – 2:1 Лас-Пальмас – Бетис – 2:2

Альмерия – Барселона – 0:2

– 0:2 Реал Сосьедад – Валенсия – 1:0

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 36-го тура

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Реал Мадрид 36 29 6 1 83 - 22 93 2 Барселона 36 24 7 5 74 - 43 79 3 Жирона 36 23 6 7 75 - 45 75 4 Атлетико Мадрид 36 23 4 9 67 - 39 73 5 Атлетик Бильбао 36 17 11 8 58 - 37 62 6 Реал Сосьедад 36 15 12 9 49 - 37 57 7 Бетис 36 14 14 8 48 - 43 56 8 Вильярреал 36 14 9 13 60 - 60 51 9 Валенсия 36 13 9 14 37 - 40 48 10 Хетафе 36 10 13 13 41 - 51 43 11 Алавес 36 11 9 16 34 - 45 42 12 Севилья 36 10 11 15 47 - 50 41 13 Осасуна 36 11 8 17 40 - 54 41 14 Лас Пальмас 36 10 8 18 32 - 46 38 15 Райо Вальекано 36 8 14 14 29 - 44 38 16 Сельта 36 9 10 17 42 - 54 37 17 Мальорка 36 7 15 14 29 - 41 36 18 Кадис 36 6 14 16 25 - 49 32 19 Гранада 36 4 9 23 37 - 70 21 20 Альмерия 36 2 11 23 35 - 72 17 Полная таблица