Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
14–16 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Испании
14–16 мая состоялись матчи 36-го тура Ла Лиги 2023/24.
«Реал» Мадрид дома разгромил «Алавес» 5:0. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа, который оформил 10 сейвов.
«Жирона» на своем поле уступила «Вильярреалу» 0:1. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Тони Вилью.
«Барселона» благодаря дублю Фермина Лопеса выиграла в гостях у «Альмерии» 2:0.
«Валенсия» на выезде проиграла команде «Реал Сосьедад» со счетом 0:1. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на поле с первых минут и был заменен на Альберто Мари на 71-й.
«Атлетико» Мадрид выиграл у «Хетафе» 3:0, а «Атлетик» Бильбао потерпел фиаско с «Сельтой» – 1:2. Диего Симеоне и компания квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25 после этих результатов.
«Реал» с Луниным, который уже досрочно оформил чемпионство, набрал 93 очка в таблице чемпионата Испании. У «Барселоны» второе место и 79 пунктов. «Жирона» с Довбиком и Цыганковым идет на 3-й позиции. У подопечных Мичела в активе 75 баллов.
«Атлетико» занимает 4-ю строчку с 73 очками. У пятого «Атлетика» – 62 пункта.
Ла Лига 2023/24. 36-й тур. 14–16 мая
- Осасуна – Мальорка – 0:0
- Реал Мадрид – Алавес – 5:0
- Жирона – Вильярреал – 0:1
- Райо Вальекано – Гранада – 2:1
- Севилья – Кадис – 0:1
- Хетафе – Атлетико – 0:3
- Сельта – Атлетик – 2:1
- Лас-Пальмас – Бетис – 2:2
- Альмерия – Барселона – 0:2
- Реал Сосьедад – Валенсия – 1:0
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 36-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2
|Барселона
|36
|24
|7
|5
|74 - 43
|79
|3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4
|Атлетико Мадрид
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5
|Атлетик Бильбао
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6
|Реал Сосьедад
|36
|15
|12
|9
|49 - 37
|57
|7
|Бетис
|36
|14
|14
|8
|48 - 43
|56
|8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9
|Валенсия
|36
|13
|9
|14
|37 - 40
|48
|10
|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|14
|Лас Пальмас
|36
|10
|8
|18
|32 - 46
|38
|15
|Райо Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|16
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20
|Альмерия
|36
|2
|11
|23
|35 - 72
|17
📊 CLASIFICACIÓN | ¡Consulta la tabla de #LALIGAEASPORTS tras los encuentros jugados en la jornada 36! pic.twitter.com/MgAeBCTZ8b— LALIGA (@LaLiga) May 16, 2024
RESULTADOS | ¡Concluye la jornada 36 en #LALIGAEASPORTS! ✅ pic.twitter.com/6NRFFwxKgt— LALIGA (@LaLiga) May 16, 2024
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