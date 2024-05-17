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Испания
17 мая 2024, 01:30 |
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Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико

14–16 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Испании

17 мая 2024, 01:30 |
50
0
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

14–16 мая состоялись матчи 36-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Реал» Мадрид дома разгромил «Алавес» 5:0. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа, который оформил 10 сейвов.

«Жирона» на своем поле уступила «Вильярреалу» 0:1. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Тони Вилью.

«Барселона» благодаря дублю Фермина Лопеса выиграла в гостях у «Альмерии» 2:0.

«Валенсия» на выезде проиграла команде «Реал Сосьедад» со счетом 0:1. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на поле с первых минут и был заменен на Альберто Мари на 71-й.

«Атлетико» Мадрид выиграл у «Хетафе» 3:0, а «Атлетик» Бильбао потерпел фиаско с «Сельтой» – 1:2. Диего Симеоне и компания квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25 после этих результатов.

«Реал» с Луниным, который уже досрочно оформил чемпионство, набрал 93 очка в таблице чемпионата Испании. У «Барселоны» второе место и 79 пунктов. «Жирона» с Довбиком и Цыганковым идет на 3-й позиции. У подопечных Мичела в активе 75 баллов.

«Атлетико» занимает 4-ю строчку с 73 очками. У пятого «Атлетика» – 62 пункта.

Ла Лига 2023/24. 36-й тур. 14–16 мая

  • Осасуна – Мальорка – 0:0
  • Реал Мадрид – Алавес – 5:0
  • Жирона – Вильярреал – 0:1
  • Райо Вальекано – Гранада – 2:1
  • Севилья – Кадис – 0:1
  • Хетафе – Атлетико – 0:3
  • Сельта – Атлетик – 2:1
  • Лас-Пальмас – Бетис – 2:2
  • Альмерия – Барселона – 0:2
  • Реал Сосьедад – Валенсия – 1:0

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 36-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 36 29 6 1 83 - 22 93
2 Барселона 36 24 7 5 74 - 43 79
3 Жирона 36 23 6 7 75 - 45 75
4 Атлетико Мадрид 36 23 4 9 67 - 39 73
5 Атлетик Бильбао 36 17 11 8 58 - 37 62
6 Реал Сосьедад 36 15 12 9 49 - 37 57
7 Бетис 36 14 14 8 48 - 43 56
8 Вильярреал 36 14 9 13 60 - 60 51
9 Валенсия 36 13 9 14 37 - 40 48
10 Хетафе 36 10 13 13 41 - 51 43
11 Алавес 36 11 9 16 34 - 45 42
12 Севилья 36 10 11 15 47 - 50 41
13 Осасуна 36 11 8 17 40 - 54 41
14 Лас Пальмас 36 10 8 18 32 - 46 38
15 Райо Вальекано 36 8 14 14 29 - 44 38
16 Сельта 36 9 10 17 42 - 54 37
17 Мальорка 36 7 15 14 29 - 41 36
18 Кадис 36 6 14 16 25 - 49 32
19 Гранада 36 4 9 23 37 - 70 21
20 Альмерия 36 2 11 23 35 - 72 17
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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