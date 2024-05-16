Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
«Атлетико» Мадрид уже не опустится ниже 4-го места в таблице чемпионата Испании 23/24
«Атлетико» Мадрид квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25.
Это случилось после того, как команда в 36-м туре Ла Лиги 2023/24 на выезде разгромила «Хетафе» 3:0 благодаря хет-трик Антуана Гризманна, а «Атлетик» Бильбао уступил «Сельте» 1:2.
Сейчас подопечные Диего Симеоне занимают четвертое место в таблице чемпионата Испании (73 очка), ниже которого уже не опустятся. У «Атлетика» 5-я позиция и 62 пункта за 2 тура до завершения кампании. Таким образом, «матрасники» находятся в зоне недосягаемости для басков.
«Атлетико» стал последним клубом, который представит Испанию в ЛЧ 24/25. Ранее в главный еврокубковый клубный турнир квалифицировались «Реал», «Барселона» и «Жирона».
Ла Лига 2023/24. 36-й тур. 15 мая
Хетафе – Атлетико – 0:3
Голы: Гризманн, 27, 42, 51
Сельта – Атлетик – 2:1
Голы: Сведберг, 68, Альварес, 41 – Беренгер, 23
Таблица Ла Лиги 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4
|Атлетико Мадрид
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5
|Атлетик Бильбао
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10
|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|14
|Райо Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|15
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|16
|Лас Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
❤️🤍 ¡𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 en el derbi! ❤️🤍 pic.twitter.com/EbG44KfmWx— Atlético de Madrid (@Atleti) May 15, 2024
🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Athletic Club (@AthleticClub) May 15, 2024
El Athletic cae en el Abanca Balaídos. #CeltaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Lg11mdYcxW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде
Звездным вратарем интересуются клубы из Саудовской Аравии