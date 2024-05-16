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Испания
16 мая 2024, 00:59 | Обновлено 16 мая 2024, 01:01
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Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25

«Атлетико» Мадрид уже не опустится ниже 4-го места в таблице чемпионата Испании 23/24

16 мая 2024, 00:59 | Обновлено 16 мая 2024, 01:01
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Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» Мадрид квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось после того, как команда в 36-м туре Ла Лиги 2023/24 на выезде разгромила «Хетафе» 3:0 благодаря хет-трик Антуана Гризманна, а «Атлетик» Бильбао уступил «Сельте» 1:2.

Сейчас подопечные Диего Симеоне занимают четвертое место в таблице чемпионата Испании (73 очка), ниже которого уже не опустятся. У «Атлетика» 5-я позиция и 62 пункта за 2 тура до завершения кампании. Таким образом, «матрасники» находятся в зоне недосягаемости для басков.

«Атлетико» стал последним клубом, который представит Испанию в ЛЧ 24/25. Ранее в главный еврокубковый клубный турнир квалифицировались «Реал», «Барселона» и «Жирона».

Ла Лига 2023/24. 36-й тур. 15 мая

Хетафе – Атлетико – 0:3
Голы: Гризманн, 27, 42, 51

Сельта – Атлетик – 2:1
Голы: Сведберг, 68, Альварес, 41 – Беренгер, 23

Таблица Ла Лиги 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 36 29 6 1 83 - 22 93
2 Барселона 35 23 7 5 72 - 43 76
3 Жирона 36 23 6 7 75 - 45 75
4 Атлетико Мадрид 36 23 4 9 67 - 39 73
5 Атлетик Бильбао 36 17 11 8 58 - 37 62
6 Бетис 35 14 13 8 46 - 41 55
7 Реал Сосьедад 35 14 12 9 48 - 37 54
8 Вильярреал 36 14 9 13 60 - 60 51
9 Валенсия 35 13 9 13 37 - 39 48
10 Хетафе 36 10 13 13 41 - 51 43
11 Алавес 36 11 9 16 34 - 45 42
12 Севилья 36 10 11 15 47 - 50 41
13 Осасуна 36 11 8 17 40 - 54 41
14 Райо Вальекано 36 8 14 14 29 - 44 38
15 Сельта 36 9 10 17 42 - 54 37
16 Лас Пальмас 35 10 7 18 30 - 44 37
17 Мальорка 36 7 15 14 29 - 41 36
18 Кадис 36 6 14 16 25 - 49 32
19 Гранада 36 4 9 23 37 - 70 21
20 Альмерия 35 2 11 22 35 - 70 17
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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