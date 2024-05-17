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Альмерия
16.05.2024 22:30 – FT 0 : 2
Барселона
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Испания
17 мая 2024, 00:23 | Обновлено 17 мая 2024, 01:05
173
3

Барселона переиграла Альмерию и оторвалась от Жироны в борьбе за 2-е место

Дубль в матче Ла Лиги оформил 21-летний хавбек Фермин Лопес

17 мая 2024, 00:23 | Обновлено 17 мая 2024, 01:05
173
3
Барселона переиграла Альмерию и оторвалась от Жироны в борьбе за 2-е место
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» в гостях обыграла «Альмерию» (2:0).

Дубль у каталонской команды оформил 21-летний хавбек Фермин Лопес. Он забил голы на 14-й и 67-й минутах.

«Барселона» набрала 79 очков и оторвалась от Жироны (75) в борьбе за 2-е место Ла Лиги.

«Альмерия» (17 баллов) является аутсайдером лиги и уже несколько туров прощается с топ-дивизионом Испании.

Ла Лига. 36-й тур, 16 мая

Альмерия – Барселона – 0:2

Голы: Фермин Лопес, 14, 67

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Фермин Лопес, 14 мин.

ГОЛ! 0:2. Фермин Лопес, 67 мин.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
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Барселона Альмерия чемпионат Испании по футболу Ла Лига Фермин Лопес видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Vadym Shcherban
Та що ви кажете? Жирона з такою грою і 3 місце не втримає.
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+1
Ukraine456
Здравствуйте я как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов!
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0
Остап Черешня
Вся Украина сказала: вау
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0
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