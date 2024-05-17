Альмерия – Барселона – 0:2. Дубль Фермина Лопеса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 36-го тура испанской Ла Лиги
В поединке 36-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» в гостях обыграла «Альмерию» (2:0).
Дубль у каталонской команды оформил 21-летний хавбек Фермин Лопес. Он забил голы на 14-й и 67-й минутах.
«Барселона» набрала 79 очков и оторвалась от Жироны (75) в борьбе за 2-е место Ла Лиги.
«Альмерия» (17 баллов) является аутсайдером лиги и уже несколько туров прощается с топ-дивизионом Испании.
Ла Лига. 36-й тур, 16 мая
Альмерия – Барселона – 0:2
Голы: Фермин Лопес, 14, 67
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Фермин Лопес, 14 мин.
ГОЛ! 0:2. Фермин Лопес, 67 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
14–15 мая состоялись перенесенные матчи 34-го тура чемпионата Англии 2023/24
Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд делят 2–3 позиции в списке бомбардиров сезона