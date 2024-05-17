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Чемпионат Испании
Альмерия
16.05.2024 22:30 – FT 0 : 2
Барселона
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Испания
17 мая 2024, 01:37 | Обновлено 17 мая 2024, 01:42
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Альмерия – Барселона – 0:2. Дубль Фермина Лопеса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура испанской Ла Лиги

17 мая 2024, 01:37 | Обновлено 17 мая 2024, 01:42
42
0
Альмерия – Барселона – 0:2. Дубль Фермина Лопеса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

В поединке 36-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» в гостях обыграла «Альмерию» (2:0).

Дубль у каталонской команды оформил 21-летний хавбек Фермин Лопес. Он забил голы на 14-й и 67-й минутах.

«Барселона» набрала 79 очков и оторвалась от Жироны (75) в борьбе за 2-е место Ла Лиги.

«Альмерия» (17 баллов) является аутсайдером лиги и уже несколько туров прощается с топ-дивизионом Испании.

Ла Лига. 36-й тур, 16 мая

Альмерия – Барселона – 0:2

Голы: Фермин Лопес, 14, 67

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Фермин Лопес, 14 мин.

ГОЛ! 0:2. Фермин Лопес, 67 мин.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
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Барселона Альмерия чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Фермин Лопес
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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