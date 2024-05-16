Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альмерия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Альмерия
16.05.2024 22:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 мая 2024, 07:13 |
176
0

Альмерия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 16 мая в 22:30 по Киеву

16 мая 2024, 07:13 |
176
0
Альмерия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая на «Медитерранос» пройдет матч 36-го тура Примеры, в котором «Альмерия» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Альмерия

Команда становится новым эталонным примером, что такой синдром второго сезона. И остается только гадать, что было бы, если б прошлым летом удержали Руби, наставника, что поднял наконец-то красно-белых из Сегунды, и уже на более высоком уровне набрал с ними 4 десятка очков, борясь за спасительное 17-е место. Сейчас достаточно сказать, что первая победа была завоевана только 17-го марта. Причем на выезде, на поле Лас-Пальмас. К слову, нынешний месяц, уже оформив вылет, безнадежный аутсайдер начал с похожей победы - тоже 1:0, и тоже в гостях, но только на поле Райо Вальекано. Но в итоге сейчас нет и половины накопленного в прошлом цикле. В прошлом туре была встреча с Бетисом, которому забили дважды - но все равно проиграли.

Барселона

Клуб тоже ведь не имеет особенных поводов для гордости и радости. Он сдал практически по всем статьям, где только можно было. Кроме Лиги чемпионов - там наоборот, после третьего места в двух предыдущих групповых раундов сине-гранатовые добрались до 1/4 финала. Но там после выездной победы был безвольный разгром от ПСЖ, и начались кошмарные 1:4 с необязательной красной Араухо. А ведь были еще неудачи в Суперкубке и Копе дель Рей на фоне неубедительных выступлений в Примере. Тогда Хави говорил об уходе, но решил остаться. Команда отметила его переобувание поражением 2:4 от Жироны - та после успеха отобрала второе место. При этом свой поединок с Реал Сосьедад в том туре Левандовски и компания провели вечером в понедельник. Так что было менее трех суток для восстановления сил.

Статистика личных встреч

В феврале прошлого года Альмерия шокировала всех, выиграв 1:0 дома у гранда. Да и в новой темпораде больше чем клуб победил дома только за счет гола Серджи Роберто, что оформил итоговые 3-2 на 83-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Ставим минус фору (-1.5) на Барсу (коэффициент - 1,71).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Стали известны 23 команды из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Гвардиола забил на 90+6. Кадис обыграл Севилью, зубами цепляясь за Ла Лигу
Альмерия Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15 мая 2024, 08:00 1
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Футбол | 16 мая 2024, 06:11 2
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024

Виталий Миколенко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Руслан Малиновский – с повреждениями

Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Бокс | 15.05.2024, 11:36
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Футбол | 15.05.2024, 16:44
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Челси обыграл на выезде Брайтон. Мудрик из-за травмы головы был заменен
Футбол | 15.05.2024, 23:53
Челси обыграл на выезде Брайтон. Мудрик из-за травмы головы был заменен
Челси обыграл на выезде Брайтон. Мудрик из-за травмы головы был заменен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
14.05.2024, 10:01 7
Футбол
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
15.05.2024, 06:55
Футбол
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12 1
Бокс
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 6
Бокс
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
14.05.2024, 12:00
Футбол
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
14.05.2024, 23:04 25
Футбол
Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ. Украина подала протест
Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ. Украина подала протест
14.05.2024, 16:40 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем