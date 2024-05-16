16 мая на «Медитерранос» пройдет матч 36-го тура Примеры, в котором «Альмерия» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Альмерия

Команда становится новым эталонным примером, что такой синдром второго сезона. И остается только гадать, что было бы, если б прошлым летом удержали Руби, наставника, что поднял наконец-то красно-белых из Сегунды, и уже на более высоком уровне набрал с ними 4 десятка очков, борясь за спасительное 17-е место. Сейчас достаточно сказать, что первая победа была завоевана только 17-го марта. Причем на выезде, на поле Лас-Пальмас. К слову, нынешний месяц, уже оформив вылет, безнадежный аутсайдер начал с похожей победы - тоже 1:0, и тоже в гостях, но только на поле Райо Вальекано. Но в итоге сейчас нет и половины накопленного в прошлом цикле. В прошлом туре была встреча с Бетисом, которому забили дважды - но все равно проиграли.

Барселона

Клуб тоже ведь не имеет особенных поводов для гордости и радости. Он сдал практически по всем статьям, где только можно было. Кроме Лиги чемпионов - там наоборот, после третьего места в двух предыдущих групповых раундов сине-гранатовые добрались до 1/4 финала. Но там после выездной победы был безвольный разгром от ПСЖ, и начались кошмарные 1:4 с необязательной красной Араухо. А ведь были еще неудачи в Суперкубке и Копе дель Рей на фоне неубедительных выступлений в Примере. Тогда Хави говорил об уходе, но решил остаться. Команда отметила его переобувание поражением 2:4 от Жироны - та после успеха отобрала второе место. При этом свой поединок с Реал Сосьедад в том туре Левандовски и компания провели вечером в понедельник. Так что было менее трех суток для восстановления сил.

Статистика личных встреч

В феврале прошлого года Альмерия шокировала всех, выиграв 1:0 дома у гранда. Да и в новой темпораде больше чем клуб победил дома только за счет гола Серджи Роберто, что оформил итоговые 3-2 на 83-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Ставим минус фору (-1.5) на Барсу (коэффициент - 1,71).