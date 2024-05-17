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Альмерия
16.05.2024 22:30 – FT 0 : 2
Барселона
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17 мая 2024, 04:42 | Обновлено 17 мая 2024, 04:48
81
0

ХАВИ: «У Альмерии были явные голевые моменты»

Наставник «Барселоны» доволен важной победой своих подопечных

17 мая 2024, 04:42 | Обновлено 17 мая 2024, 04:48
81
0
ХАВИ: «У Альмерии были явные голевые моменты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своих игроков над «Альмерией» (2:0). Он отметил, что этот успех поможет закрепиться на втором месте в турнирной таблице.

«У соперника были явные голевые моменты, штанга и еще два эпизода. Нам же, думаю, не хватало уверенности. Мы доминировали и чувствовали себя комфортно, а второй мяч могли забить раньше.

Убедительная победа, и здорово, что она позволяет нам приблизиться к нашей цели, задаче-минимум – ко второму месту.

Дубль Фермина? Он мне нравился еще два с половиной года назад. Я вижу, что он стал более зрелым, готовым к борьбе. Он на многие годы станет футболистом основной команды.

И мне, и игрокам сейчас нелегко. Мы хотим выигрывать трофеи, бороться за них. Мы сделали свою домашнюю работу. Но у нас очень хороший состав, видны самоотдача и профессионализм. Я доволен уровнем требований, которые предъявляют к себе игроки», – сказал наставник каталонцев.

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Хави Барселона Альмерия чемпионат Испании по футболу
Руслан Травкин Источник: Marca
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