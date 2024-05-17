ХАВИ: «У Альмерии были явные голевые моменты»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своих игроков над «Альмерией» (2:0). Он отметил, что этот успех поможет закрепиться на втором месте в турнирной таблице.

«У соперника были явные голевые моменты, штанга и еще два эпизода. Нам же, думаю, не хватало уверенности. Мы доминировали и чувствовали себя комфортно, а второй мяч могли забить раньше.

Убедительная победа, и здорово, что она позволяет нам приблизиться к нашей цели, задаче-минимум – ко второму месту.

Дубль Фермина? Он мне нравился еще два с половиной года назад. Я вижу, что он стал более зрелым, готовым к борьбе. Он на многие годы станет футболистом основной команды.

И мне, и игрокам сейчас нелегко. Мы хотим выигрывать трофеи, бороться за них. Мы сделали свою домашнюю работу. Но у нас очень хороший состав, видны самоотдача и профессионализм. Я доволен уровнем требований, которые предъявляют к себе игроки», – сказал наставник каталонцев.