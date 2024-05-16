Испания16 мая 2024, 12:12 |
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Альмерия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 мая матч 36-го тура Ла Лиги
16 мая 2024, 12:12 |
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Во четверг, 16 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Альмерия» и «Барселона».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Альмерии на стадионе «Эстадио Медитерранно».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Альмерия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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