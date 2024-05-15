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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
14.05.2024 22:30 – FT 5 : 0
Алавес
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Испания
15 мая 2024, 00:26 | Обновлено 15 мая 2024, 00:30
164
3

Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе

«Королевский клуб» одержал победу со счетом 5:0

15 мая 2024, 00:26 | Обновлено 15 мая 2024, 00:30
164
3
Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
ФК Реал Мадрид.

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

В стартовом составе «Реала» сегодня сыграл вратарь Тибо Куртуа, а Андрей Лунин остался в запасе. Украинец провел на скамье для запасных четвертый матч подряд в чемпионате.

Голы за «Реал» сегодня забивали Беллингем, Винисиус (дубль), Вальверде и Гюлер.

Ла Лига. 36-й тур. 14 мая.

Реал Мадрид – Алавес – 5:0
Голы: Беллингем, 10, Виннисиус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 82.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао (Рюдигер, 72), Менди, Мартин, Кроос (Себальос, 72), Вальверде, Камавинга (Гюлер, 62), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.

Алавес: Овоно, Горосабель (Теналья, 61), Абкар, Марин, Дуарте, Сола (Алькаин, 62), Хаджи (Паничелли, 71), Антонио Бланко, Гевара (Гуриди, 62), Риоха, Омородион (Реббаш, 78).

Осасуна – Мальорка – 1:1
Голы: Монкайола, 14 – Дердер, 65.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 36 29 6 1 83 - 22 93
2 Барселона 35 23 7 5 72 - 43 76
3 Жирона 35 23 6 6 75 - 44 75
4 Атлетико Мадрид 35 22 4 9 64 - 39 70
5 Атлетик Бильбао 35 17 11 7 57 - 35 62
6 Бетис 35 14 13 8 46 - 41 55
7 Реал Сосьедад 35 14 12 9 48 - 37 54
8 Валенсия 35 13 9 13 37 - 39 48
9 Вильярреал 35 13 9 13 59 - 60 48
10 Хетафе 35 10 13 12 41 - 48 43
11 Алавес 36 11 9 16 34 - 45 42
12 Севилья 35 10 11 14 47 - 49 41
13 Осасуна 36 11 8 17 40 - 54 41
14 Лас Пальмас 35 10 7 18 30 - 44 37
15 Мальорка 36 7 15 14 29 - 41 36
16 Райо Вальекано 35 7 14 14 27 - 43 35
17 Сельта 35 8 10 17 40 - 53 34
18 Кадис 35 5 14 16 24 - 49 29
19 Гранада 35 4 9 22 36 - 68 21
20 Альмерия 35 2 11 22 35 - 70 17
Полная таблица
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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Джуд Беллингем Реал - Алавес Мальорка Осасуна Арда Гюлер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Serhii P.
Луніну потрібно переходити в інший клуб. Після його заслуг протягом сезону, його садять на банку, після повернення Куртуа. Хіба що він хоче далі гріти банку наступні сезони.
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Octopus
У Куртуа 10 сейвов и 9.3 оценка. Вопрос с вратарем на финал для Анчелотти кажется закрыт.
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