Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
«Королевский клуб» одержал победу со счетом 5:0
Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.
В стартовом составе «Реала» сегодня сыграл вратарь Тибо Куртуа, а Андрей Лунин остался в запасе. Украинец провел на скамье для запасных четвертый матч подряд в чемпионате.
Голы за «Реал» сегодня забивали Беллингем, Винисиус (дубль), Вальверде и Гюлер.
Ла Лига. 36-й тур. 14 мая.
Реал Мадрид – Алавес – 5:0
Голы: Беллингем, 10, Виннисиус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 82.
Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао (Рюдигер, 72), Менди, Мартин, Кроос (Себальос, 72), Вальверде, Камавинга (Гюлер, 62), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.
Алавес: Овоно, Горосабель (Теналья, 61), Абкар, Марин, Дуарте, Сола (Алькаин, 62), Хаджи (Паничелли, 71), Антонио Бланко, Гевара (Гуриди, 62), Риоха, Омородион (Реббаш, 78).
Осасуна – Мальорка – 1:1
Голы: Монкайола, 14 – Дердер, 65.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|4
|Атлетико Мадрид
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5
|Атлетик Бильбао
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|9
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|14
|Лас Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|16
|Райо Вальекано
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
FT #RealMadridAlavés 5-0— LALIGA English (@LaLigaEN) May 14, 2024
Emphatic win for @realmadriden 🤍#LALIGAEASPORTS | #ResultsByVisitSaudi pic.twitter.com/wSNATzQarM
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