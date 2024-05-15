Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

В стартовом составе «Реала» сегодня сыграл вратарь Тибо Куртуа, а Андрей Лунин остался в запасе. Украинец провел на скамье для запасных четвертый матч подряд в чемпионате.

Голы за «Реал» сегодня забивали Беллингем, Винисиус (дубль), Вальверде и Гюлер.

Ла Лига. 36-й тур. 14 мая.

Реал Мадрид – Алавес – 5:0

Голы: Беллингем, 10, Виннисиус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 82.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао (Рюдигер, 72), Менди, Мартин, Кроос (Себальос, 72), Вальверде, Камавинга (Гюлер, 62), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.



Алавес: Овоно, Горосабель (Теналья, 61), Абкар, Марин, Дуарте, Сола (Алькаин, 62), Хаджи (Паничелли, 71), Антонио Бланко, Гевара (Гуриди, 62), Риоха, Омородион (Реббаш, 78).

Осасуна – Мальорка – 1:1

Голы: Монкайола, 14 – Дердер, 65.