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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
14.05.2024 22:30 – FT 5 : 0
Алавес
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Испания
15 мая 2024, 02:24 | Обновлено 15 мая 2024, 03:28
554
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Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов

14 мая королевский клуб разгромил «Алавес» со счетом 5:0 в 36-м туре Ла Лиги

15 мая 2024, 02:24 | Обновлено 15 мая 2024, 03:28
554
1
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Алавес». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу королевского клуба.

В воротах хозяев отыграл бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который потихоньку вытесняет из ворот «сливочных» Андрея Лунина. Бельгиец в этой игре оформил 10 сейвов.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал успех своих подопечных:

Куртуа: «Он был очень хорош. Как и Милитао. Мы собираемся выйти 1 июня в полном боевом составе. Динамика очень хорошая во всей команде».

Кроос: «Никто не волнуется: ни клуб, ни Тони, ни я. Его будущее сейчас вторично. Значение имеет только Лига чемпионов. Больше ничего».

Гюлер: «Мы его очень любим. Он самый младший. У него есть дар. Мяч влюблен в Арду Гюлера. Это понятно».

Беллингем: «Мы просим его играть немного дальше назад. Ему там комфортнее, ему там больше нравится. Ему не нравится играть так высоко. У него больше оборонительных качеств, чем у Винисиуса и Родриго».

Кроос: «Золотой мяч? Я бы хотел, чтобы он выиграл. Он не выиграет... Или выиграет. Если он выиграет Евро, а Германия с Кроосом сможет это сделать, титул Ла Лиги и Лига чемпионов смогут помочь ему в борьбе».

Лунин: «Между нами все предельно ясно. Одну игру проведет Лунин, а другую – Куртуа. Это отличный факт, что так много сухих матчей. Большая часть успеха команды в этом».

Лучший сезон: «Без сомнения, лучшее, что я испытал как тренер. Но самая важная игра остается впереди».

Отдых: «Я собираюсь отдохнуть, как и игроки. Там финал. На этой неделе нам предстоит отдохнуть. Потом немного увеличим физическую нагрузку, а на следующей неделе она будет более тактической».

Видеообзор матча Реал – Алавес (5:0)

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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Андрей Лунин Тибо Куртуа пресс-конференция Реал Мадрид Алавес Реал - Алавес Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: Marca
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Rosa Fox
Какой дayн это переводил? 
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