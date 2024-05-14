14 мая на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 36-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Алавесом». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда уже в апреле окончательно решила вопросы на внутренней арене. Карло Анчелотти не скрывал, что хотел подкрепить успехи там отвоевыванием позиций и в Лиге чемпионов. Там у испанского гранда были проблемы даже с РБ Лейпциг, который прошли за счет победы на выезде. И с Манчестер Сити, и с Баварией выдавали драматичные ничьи. В решающем полуфинале с немцами пропустили первыми, но закончили одновременно волевыми, скандальным и фартовыми 2:1. Но, главное, можно готовиться к финалу против дортмундской Боруссии. На таком фоне задачи рвать жилы ради того, чтобы поскорее оформить титул, не было, и уже с Реалом Сосьедад сливочные вовсю экспериментировали с составом - и выиграли. С Кадисом вернулся на поле и Куртуа, и сразу записал в актив сухой поединок. В субботу не оставили шансов и Гранаде, разгромив ее 4:0 на выезде.

Алавес

Клуб, с одной стороны, провел в Сегунде только 1 сезон, прошлый. С другой, не блистал даже на том уровне, с трудом вернувшись через плей-офф. Так что прогнозы по поводу перспектив уничтожителей бобов были сдержанные, скорее скептические. А они давно выполнили свой норматив по очкам, и, казалось, уже будут просто валять дурака. В марте-апреле было 3 поражение кряду, в том числе с аутсайдером, Гранадой. Но потом команда из Витории вдруг встрепенулась, и сама начала выигрывать. Даже Атлетико получил от нее 2 безответных мяча. После этого прибавили разгром дома Сельты и 1:0 на Месталье с Валенсией. Жирона была близка к выездной победе, но и с ней в концовке вырвали ничью 2:2.

Статистика личных встреч

У Алавеса в 2020-м году получилось победить гранда, причем тут, в Мадриде. Но потом уже четырежды галактикос побеждали, в том числе 1:0 в Витории в декабре.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы сливочных, причем очень легкой. Но их соперник на кураже, так что ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,64).