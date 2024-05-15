Реал – Алавес – 5:0. Дубль Винисиуса и 10 сейвов Куртуа. Видео голов, обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура Ла Лиги
Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.
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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Ворота «сливочных» в этом матче защищал Тибо Куртуа, совершивший 10 сейвов.
Голы за «Реал» сегодня забивали Беллингем, Винисиус (дубль), Вальверде и Гюлер.
Ла Лига. 36-й тур. 14 мая.
Реал Мадрид – Алавес – 5:0
Голы: Беллингем, 10, Винисиус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 82.
Видеообзор матча:
События матча
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