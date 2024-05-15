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  4. Реал – Алавес – 5:0. Дубль Винисиуса и 10 сейвов Куртуа. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
14.05.2024 22:30 – FT 5 : 0
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 мая 2024, 00:40 | Обновлено 15 мая 2024, 01:11
1128
1

Реал – Алавес – 5:0. Дубль Винисиуса и 10 сейвов Куртуа. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура Ла Лиги

15 мая 2024, 00:40 | Обновлено 15 мая 2024, 01:11
1128
1
Реал – Алавес – 5:0. Дубль Винисиуса и 10 сейвов Куртуа. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Ворота «сливочных» в этом матче защищал Тибо Куртуа, совершивший 10 сейвов.

Голы за «Реал» сегодня забивали Беллингем, Винисиус (дубль), Вальверде и Гюлер.

Ла Лига. 36-й тур. 14 мая.

Реал Мадрид – Алавес – 5:0
Голы: Беллингем, 10, Винисиус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 82.

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Андрей Лунин Реал - Алавес видео голов и обзор Джуд Беллингем
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
Куртуа просто супер!
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