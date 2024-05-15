«Финал ЛЧ? Ситуация ясна» Анчелотти заявил, что Лунин еще сыграет в сезоне
Карло провел пресс-конференцию после победы «Реала» в матче с «Алавесом» (5:0)
14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Алавес». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу королевского клуба.
В воротах хозяев отыграл бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который потихоньку вытесняет из ворот «сливочных» Андрея Лунина. Бельгиец в этой игре оформил 10 сейвов.
После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ответил на вратарский вопрос:
«Куртуа в Лондоне [финал ЛЧ против Боруссии Д] ? Ситуация между нами ясна. У нас осталось две игры в Ла Лиге, Лунин сыграет одну игру, а Куртуа – другую», – сказал Карло.
🗣 Ancelotti: "Courtois in London? The situation is clear amongst us. We have two games left in La Liga, Lunin will play one and Courtois the other." pic.twitter.com/cohFrW8N5M— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 14, 2024
Видеообзор матча Реал – Алавес (5:0)
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