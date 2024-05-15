Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Финал ЛЧ? Ситуация ясна» Анчелотти заявил, что Лунин еще сыграет в сезоне
Испания
15 мая 2024, 01:40 |
387
0

«Финал ЛЧ? Ситуация ясна» Анчелотти заявил, что Лунин еще сыграет в сезоне

Карло провел пресс-конференцию после победы «Реала» в матче с «Алавесом» (5:0)

15 мая 2024, 01:40 |
387
0
«Финал ЛЧ? Ситуация ясна» Анчелотти заявил, что Лунин еще сыграет в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Алавес». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу королевского клуба.

В воротах хозяев отыграл бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который потихоньку вытесняет из ворот «сливочных» Андрея Лунина. Бельгиец в этой игре оформил 10 сейвов.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ответил на вратарский вопрос:

«Куртуа в Лондоне [финал ЛЧ против Боруссии Д] ? Ситуация между нами ясна. У нас осталось две игры в Ла Лиге, Лунин сыграет одну игру, а Куртуа – другую», – сказал Карло.

Видеообзор матча Реал – Алавес (5:0)

По теме:
ВИДЕО. Цыганков мог оформить шедевр за Жирону, но мяч попал в перекладину
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный матч Жироны
Лунин – все? Куртуа получил безумную оценку за 10 сейвов в матче за Реал
Лига чемпионов Реал Мадрид Алавес Реал - Алавес Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал Тибо Куртуа Карло Анчелотти Андрей Лунин пресс-конференция Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
Футбол | 14 мая 2024, 23:04 18
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой

Артем просто ушел, а до этого предложил отвечать на русском

Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Футбол | 14 мая 2024, 07:12 11
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус

Килиан заявил об уходе из «ПСЖ»

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 14.05.2024, 07:27
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 14.05.2024, 10:12
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
Футбол | 15.05.2024, 00:26
Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
13.05.2024, 10:07 1
Бокс
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
13.05.2024, 06:22 3
Футбол
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
13.05.2024, 00:15 9
Футбол
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
13.05.2024, 18:29 1
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
14.05.2024, 08:00 1
Хоккей
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
13.05.2024, 07:01 3
Футбол
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 31
Футбол
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем