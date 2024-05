«Финал ЛЧ? Ситуация ясна» Анчелотти заявил, что Лунин еще сыграет в сезоне

14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Алавес». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу королевского клуба.

В воротах хозяев отыграл бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который потихоньку вытесняет из ворот «сливочных» Андрея Лунина. Бельгиец в этой игре оформил 10 сейвов.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ответил на вратарский вопрос:

«Куртуа в Лондоне [финал ЛЧ против Боруссии Д] ? Ситуация между нами ясна. У нас осталось две игры в Ла Лиге, Лунин сыграет одну игру, а Куртуа – другую», – сказал Карло.

🗣 Ancelotti: "Courtois in London? The situation is clear amongst us. We have two games left in La Liga, Lunin will play one and Courtois the other." pic.twitter.com/cohFrW8N5M