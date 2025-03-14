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Лига конференций
Проходит дальше Юргорден
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 0
Пафос
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Лига конференций
14 марта 2025, 04:20 | Обновлено 14 марта 2025, 05:18
19
0

Юргорден – Пафос – 3:0. Капитуляция киприотов. Видео голов и обзор матча

Шведы отыграли минимальное отставание

14 марта 2025, 04:20 | Обновлено 14 марта 2025, 05:18
19
0
Юргорден – Пафос – 3:0. Капитуляция киприотов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций шведский «Юргорден» разгромно переиграл кипрский «Пафос».

После первого матча гости имели минимальное преимущество.

В первом тайме футболисты «Юргордена» забили один гол, а во втором – еще дважды.

Убедительная победа вывела «Юргорден» в четвертьфинал.

В следующей стадии шведский клуб встретится с австрийским «Рапидом».

Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта.

Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр) – 3:0 (Первый матч – 0:1)

Голы: Фаллениус, 35, Стенссон, 69, Нгуэн, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Токмак Нгуен (Юргорден).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Стенссон (Юргорден).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Фаллениус (Юргорден).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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