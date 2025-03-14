13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций шведский «Юргорден» разгромно переиграл кипрский «Пафос».

После первого матча гости имели минимальное преимущество.

В первом тайме футболисты «Юргордена» забили один гол, а во втором – еще дважды.

Убедительная победа вывела «Юргорден» в четвертьфинал.

В следующей стадии шведский клуб встретится с австрийским «Рапидом».

Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта.

Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр) – 3:0 (Первый матч – 0:1)

Голы: Фаллениус, 35, Стенссон, 69, Нгуэн, 86

Видео голов и обзор матча