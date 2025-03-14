Юргорден – Пафос – 3:0. Капитуляция киприотов. Видео голов и обзор матча
Шведы отыграли минимальное отставание
13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций шведский «Юргорден» разгромно переиграл кипрский «Пафос».
После первого матча гости имели минимальное преимущество.
В первом тайме футболисты «Юргордена» забили один гол, а во втором – еще дважды.
Убедительная победа вывела «Юргорден» в четвертьфинал.
В следующей стадии шведский клуб встретится с австрийским «Рапидом».
Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта.
Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр) – 3:0 (Первый матч – 0:1)
Голы: Фаллениус, 35, Стенссон, 69, Нгуэн, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
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