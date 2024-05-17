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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
16.05.2024 23:00 – FT 1 : 0
Валенсия
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Испания
17 мая 2024, 01:05 | Обновлено 17 мая 2024, 01:22
16
0

Валенсия проиграла на выезде Реалу Сосьедад. Яремчук отыграл 70 минут

Единственный в матче гол на 3-й минуте забил Андре Силва

17 мая 2024, 01:05 | Обновлено 17 мая 2024, 01:22
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0
Валенсия проиграла на выезде Реалу Сосьедад. Яремчук отыграл 70 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук (справа)

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Валенсию» (1:0).

Единственный в матче гол на 3-й минуте забил Андре Силва.

Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел в основе, провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

«Реал Сосьедад» (57 очков) поднялся на 6-е место в Ла Лиге, а «Валенсия» (48) идет на 9-й позиции и уже точно останется за бортом еврокубков в следующем сезоне.

Ла Лига. 36-й тур, 16 мая

Реал Сосьедад – Валенсия – 1:0

Гол: Андре Силва, 3

Фотогалерея: Роман Яремчук

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Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч против Реала Сосьедад
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Андре Силва
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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