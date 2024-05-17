Валенсия проиграла на выезде Реалу Сосьедад. Яремчук отыграл 70 минут
Единственный в матче гол на 3-й минуте забил Андре Силва
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Валенсию» (1:0).
Единственный в матче гол на 3-й минуте забил Андре Силва.
Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел в основе, провел на поле 70 минут, после чего был заменен.
«Реал Сосьедад» (57 очков) поднялся на 6-е место в Ла Лиге, а «Валенсия» (48) идет на 9-й позиции и уже точно останется за бортом еврокубков в следующем сезоне.
Ла Лига. 36-й тур, 16 мая
Реал Сосьедад – Валенсия – 1:0
Гол: Андре Силва, 3
Фотогалерея: Роман Яремчук
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