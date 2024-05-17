В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Валенсию» (1:0).

Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел в основе, провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

На 2-й минуте Яремчук отправил мяч в ворота соперников, но гол не был засчитан VAR из-за офсайда.

Единственный в матче гол для хозяев поля на 3-й минуте забил Андре Силва.

«Реал Сосьедад» (57 очков) поднялся на 6-е место в Ла Лиге, а «Валенсия» (48) идет на 9-й позиции и уже точно останется за бортом еврокубков в следующем сезоне.

Ла Лига. 36-й тур, 16 мая

Реал Сосьедад – Валенсия – 1:0

Гол: Андре Силва, 3

Видео гола и обзор матча