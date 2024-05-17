Реал Сосьедад – Валенсия 1:0. Почему не засчитали гол Яремчука? Видеообзор
Смотрите видео гола и обзор матча 36-го тура испанской Ла Лиги
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Валенсию» (1:0).
Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел в основе, провел на поле 70 минут, после чего был заменен.
На 2-й минуте Яремчук отправил мяч в ворота соперников, но гол не был засчитан VAR из-за офсайда.
Единственный в матче гол для хозяев поля на 3-й минуте забил Андре Силва.
«Реал Сосьедад» (57 очков) поднялся на 6-е место в Ла Лиге, а «Валенсия» (48) идет на 9-й позиции и уже точно останется за бортом еврокубков в следующем сезоне.
Ла Лига. 36-й тур, 16 мая
Реал Сосьедад – Валенсия – 1:0
Гол: Андре Силва, 3
Видео гола и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон отказался смотреть в сторону Александра после пресс-конференции
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии