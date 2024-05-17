Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Валенсия 1:0. Почему не засчитали гол Яремчука? Видеообзор
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
16.05.2024 23:00 – FT 1 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 мая 2024, 03:23 | Обновлено 17 мая 2024, 03:40
153
0

Реал Сосьедад – Валенсия 1:0. Почему не засчитали гол Яремчука? Видеообзор

Смотрите видео гола и обзор матча 36-го тура испанской Ла Лиги

17 мая 2024, 03:23 | Обновлено 17 мая 2024, 03:40
153
0
Реал Сосьедад – Валенсия 1:0. Почему не засчитали гол Яремчука? Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук (слева)

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Валенсию» (1:0).

Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел в основе, провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

На 2-й минуте Яремчук отправил мяч в ворота соперников, но гол не был засчитан VAR из-за офсайда.

Единственный в матче гол для хозяев поля на 3-й минуте забил Андре Силва.

«Реал Сосьедад» (57 очков) поднялся на 6-е место в Ла Лиге, а «Валенсия» (48) идет на 9-й позиции и уже точно останется за бортом еврокубков в следующем сезоне.

Ла Лига. 36-й тур, 16 мая

Реал Сосьедад – Валенсия – 1:0

Гол: Андре Силва, 3

Видео гола и обзор матча

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Реал Сосьедад).
По теме:
Второй с конца. Известна оценка Яремчука за 70 минут против Реала Сосьедад
Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона
Альмерия – Барселона – 0:2. Дубль Фермина Лопеса. Видео голов и обзор
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Андре Силва видео голов и обзор офсайд (вне игры) VAR
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Бокс | 16 мая 2024, 22:31 9
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?

Тайсон отказался смотреть в сторону Александра после пресс-конференции

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16 мая 2024, 10:00 1
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Футбол | 16.05.2024, 06:11
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Валенсия проиграла на выезде Реалу Сосьедад. Яремчук отыграл 70 минут
Футбол | 17.05.2024, 01:05
Валенсия проиграла на выезде Реалу Сосьедад. Яремчук отыграл 70 минут
Валенсия проиграла на выезде Реалу Сосьедад. Яремчук отыграл 70 минут
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Бокс | 16.05.2024, 13:59
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
16.05.2024, 09:08 5
Футбол
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 40
Футбол
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
15.05.2024, 06:55
Футбол
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
16.05.2024, 12:00 1
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
16.05.2024, 17:00 113
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем