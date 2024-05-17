Киевское «Динамо» готовится к последней домашней игре сезона, которая состоится в ближайшую субботу, 18 мая.

Команда Александра Шовковского встретится с «Кривбассом», который финиширует в топ-тройке по итогам сезона. Обе команды уже гарантировали себе окончательные места в турнирной таблице, «Динамо» уже точно займет второе место, «Кривбасс» – третье.

Динамовцы начали подготовку к игре во вторник, 14 мая, проводя по одной тренировке в день. В четверг, 16 мая, занятие началось с необычной разминки, во время которой тренер по физической подготовке предложил команде игровые упражнения в центральном круге поля. Это задало позитивный настрой на всю тренировку.

Далее началась основная часть занятия, во время которой игроки работали над качеством передач, удержанием мяча и прессингом, выходом из обороны и завершением атак. По отдельной программе с тренером-реабилитологом занимался Владислав Супряга.

В пятницу, 17 мая, команда утром проведет теоретическое занятие, а вечером – практическое занятие на поле, после которого останется ночевать на клубной базе. На стадион киевляне отправятся за два часа до стартового свистка.

Матч «Динамо» – «Кривбасс» на стадионе «Динамо» им. Лобановского начнется в субботу, 18 мая, в 15:30.

ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Кривбассом. Супряга – индивидуально