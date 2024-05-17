Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Кривбассом. Супряга – индивидуально
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 06:11 | Обновлено 17 мая 2024, 07:34
689
1

ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Кривбассом. Супряга – индивидуально

Команды уже гарантировали себе окончательные 2-е и 3-е места в таблице

17 мая 2024, 06:11 | Обновлено 17 мая 2024, 07:34
689
1
ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Кривбассом. Супряга – индивидуально
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» готовится к последней домашней игре сезона, которая состоится в ближайшую субботу, 18 мая.

Команда Александра Шовковского встретится с «Кривбассом», который финиширует в топ-тройке по итогам сезона. Обе команды уже гарантировали себе окончательные места в турнирной таблице, «Динамо» уже точно займет второе место, «Кривбасс» – третье.

Динамовцы начали подготовку к игре во вторник, 14 мая, проводя по одной тренировке в день. В четверг, 16 мая, занятие началось с необычной разминки, во время которой тренер по физической подготовке предложил команде игровые упражнения в центральном круге поля. Это задало позитивный настрой на всю тренировку.

Далее началась основная часть занятия, во время которой игроки работали над качеством передач, удержанием мяча и прессингом, выходом из обороны и завершением атак. По отдельной программе с тренером-реабилитологом занимался Владислав Супряга.

В пятницу, 17 мая, команда утром проведет теоретическое занятие, а вечером – практическое занятие на поле, после которого останется ночевать на клубной базе. На стадион киевляне отправятся за два часа до стартового свистка.

Матч «Динамо» – «Кривбасс» на стадионе «Динамо» им. Лобановского начнется в субботу, 18 мая, в 15:30.

ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Кривбассом. Супряга – индивидуально

По теме:
Реал Фарма – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фаны из 4-го дивизиона Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря
Прервалась успешная серия. Заря 10 лет подряд выходила в еврокубки
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо Киев Динамо - Кривбасс Владислав Супряга видео тренировка
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Футбол | 16 мая 2024, 17:00 113
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024

Украинскую сборную ждут три контрольные встречи

Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Футбол | 17 мая 2024, 01:30 0
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико

14–16 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Испании

Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Футбол | 16.05.2024, 10:09
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Бокс | 16.05.2024, 22:31
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Футбол | 16.05.2024, 12:00
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chak98
СаШо сподобався. Гарна форма. Мікроклімат в команді наче б то чудовий.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 26
Футбол
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
16.05.2024, 00:59
Футбол
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
15.05.2024, 00:02
Хоккей
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
15.05.2024, 22:01 6
Теннис
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
15.05.2024, 12:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем