Когда сыграют? Дата проведения матча между Динамо и Кривбассом изменена

По взаимному согласию клубов матч 29-го тура УПЛ между «Динамо» и «Кривбассом» состоится в субботу, 18 мая, а не в воскресенье, 19 мая, как все остальные матчи тура.

Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 15.30.

Киевский клуб сообщает, что в продаже есть билеты на матч «Динамо» – «Кривбасс»

Как известно, «Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Все уже приобретенные билеты на матч с датой 19.05.2024 действительны на 18.05.2024 и дают право доступа на стадион.