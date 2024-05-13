Когда сыграют? Дата проведения матча между Динамо и Кривбассом изменена
Поединок 29-го тура УПЛ состоится 18 мая, а не 19 мая
По взаимному согласию клубов матч 29-го тура УПЛ между «Динамо» и «Кривбассом» состоится в субботу, 18 мая, а не в воскресенье, 19 мая, как все остальные матчи тура.
Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 15.30.
Киевский клуб сообщает, что в продаже есть билеты на матч «Динамо» – «Кривбасс»
Как известно, «Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.
Все уже приобретенные билеты на матч с датой 19.05.2024 действительны на 18.05.2024 и дают право доступа на стадион.
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