Украина. Премьер лига13 мая 2024, 20:47 | Обновлено 13 мая 2024, 20:57
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Динамо определило лучшего игрока матча против Шахтера
MVP поединка киевлян во Львове стал хавбек Николай Шапаренко
13 мая 2024, 20:47 | Обновлено 13 мая 2024, 20:57
276
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Киевское «Динамо» с помощью голосования в клубных соцсетях определило лучшего игрока команды в матче с «Шахтером».
Подавляющее большинство респондентов (55%) избрало игроком матча полузащитника Николая Шапаренко.
Второе место в опросе занял вратарь Георгий Бущан (12%), третье – полузащитник Владимир Бажко (9%).
В игре, состоявшейся на «Арене Львов», «Динамо» уступило «Шахтеру» (0:1), и горняки стали чемпионами Украины.
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Комментарии 1
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Ну всееее, таперь сускис меньше чем за 350 млн. не продаст патлатого)
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