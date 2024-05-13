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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 20:47 | Обновлено 13 мая 2024, 20:57
276
1

Динамо определило лучшего игрока матча против Шахтера

MVP поединка киевлян во Львове стал хавбек Николай Шапаренко

13 мая 2024, 20:47 | Обновлено 13 мая 2024, 20:57
276
1
Динамо определило лучшего игрока матча против Шахтера
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Киевское «Динамо» с помощью голосования в клубных соцсетях определило лучшего игрока команды в матче с «Шахтером».

Подавляющее большинство респондентов (55%) избрало игроком матча полузащитника Николая Шапаренко.

Второе место в опросе занял вратарь Георгий Бущан (12%), третье – полузащитник Владимир Бажко (9%).

В игре, состоявшейся на «Арене Львов», «Динамо» уступило «Шахтеру» (0:1), и горняки стали чемпионами Украины.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев лучший игрок Николай Шапаренко Георгий Бущан Владимир Бражко
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Bulba_sumkin
Ну всееее, таперь сускис меньше чем за 350 млн. не продаст патлатого)
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