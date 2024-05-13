Динамо определило лучшего игрока матча против Шахтера

Киевское «Динамо» с помощью голосования в клубных соцсетях определило лучшего игрока команды в матче с «Шахтером».

Подавляющее большинство респондентов (55%) избрало игроком матча полузащитника Николая Шапаренко.

Второе место в опросе занял вратарь Георгий Бущан (12%), третье – полузащитник Владимир Бажко (9%).

В игре, состоявшейся на «Арене Львов», «Динамо» уступило «Шахтеру» (0:1), и горняки стали чемпионами Украины.