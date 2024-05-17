Фаны из 4-го дивизиона Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря
Курьезный момент случится, когда Эркулес получил повышение в классе
Фанаты клуба из 4-го дивизиона чемпионата Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря.
Курьезный момент случился, когда команда «Эркулес» из города Аликанте получила повышение в классе.
Болельщики дружно выбежали на поле, один из них случайно поскользнулся и нанес удар голкиперу ногой в спину.
Эркулес выиграл турнир в лиге Сегунда Федерасьон и в следующем сезоне сыграет в Примера Федерасьон, третьем дивизионе,
Сегунда Федерасьон 2023/24. Турнирная таблица
ВИДЕО. Фаны из 4-го дивизиона Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря
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