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  4. Фаны из 4-го дивизиона Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря
Испания
17 мая 2024, 05:57 | Обновлено 17 мая 2024, 06:08
39
0

Фаны из 4-го дивизиона Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря

Курьезный момент случится, когда Эркулес получил повышение в классе

17 мая 2024, 05:57 | Обновлено 17 мая 2024, 06:08
39
0
Фаны из 4-го дивизиона Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря
ФК Эркулес

Фанаты клуба из 4-го дивизиона чемпионата Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря.

Курьезный момент случился, когда команда «Эркулес» из города Аликанте получила повышение в классе.

Болельщики дружно выбежали на поле, один из них случайно поскользнулся и нанес удар голкиперу ногой в спину.

Эркулес выиграл турнир в лиге Сегунда Федерасьон и в следующем сезоне сыграет в Примера Федерасьон, третьем дивизионе,

Сегунда Федерасьон 2023/24. Турнирная таблица

ВИДЕО. Фаны из 4-го дивизиона Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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