Фанаты клуба из 4-го дивизиона чемпионата Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря.

Курьезный момент случился, когда команда «Эркулес» из города Аликанте получила повышение в классе.

Болельщики дружно выбежали на поле, один из них случайно поскользнулся и нанес удар голкиперу ногой в спину.

Эркулес выиграл турнир в лиге Сегунда Федерасьон и в следующем сезоне сыграет в Примера Федерасьон, третьем дивизионе,

Сегунда Федерасьон 2023/24. Турнирная таблица

ВИДЕО. Фаны из 4-го дивизиона Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря