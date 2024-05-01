ФОТО. Сборная Украины U-19 провела спарринг с Диназом

В ходе домашнего тренировочного сбора сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко провели контрольный поединок.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 г.р.) готовится к финальной части Евро-2024 U-19, где ее соперниками будут команды Северной Ирландии, Норвегии и Италии.

Сине-желтые провели краткосрочный сбор в Киеве. Главный тренер Дмитрий Михайленко имел возможность пересмотреть потенциальных кандидатов в команду.

30 апреля сине-желтые сыграли контрольный матч с «Диназом», выступающим в Первой лиге. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Товарищеский матч. Киев. 30 апреля

Украина U-19 – Диназ Вышгород – 0:0

Украина U-19 (1-й тайм): Крапивцов, Каплунов, Мельниченко, Гаража, Вернаттус, Обинайя, Синчук, Ващенко, Гаджиев, Фетько, Сидун.

Украина U-19 (2-й тайм): Бакус, Абрамов, Мельниченко, Гаража, Потапенко, Панченко, Турко, Шах, Кайдалов, Квас, Гусол.

Фотогалерея матча