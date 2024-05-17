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WTA
17 мая 2024, 11:31 | Обновлено 17 мая 2024, 11:34
1110
3

Соболенко хотела сняться с турнира в Риме после матча со Свитолиной

Вторая ракетка мира рассказала, насколько была важна победа над украинкой

17 мая 2024, 11:31 | Обновлено 17 мая 2024, 11:34
1110
3
Соболенко хотела сняться с турнира в Риме после матча со Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что хотела сняться с турнира в Риме из-за травмы спины, которая беспокоила ее по ходу матча 1/8 финала против Элины Свитолиной.

– После Мадрида я чувствовала себя не лучшим образом. Я болела, потом получила травму. Я удивилась, что даже при таком количестве событий смогла дойти до финала. Это было удивительно.

В то же время я знала, что уровень у меня есть. Если я начну чувствовать себя лучше, то смогу выйти в финал. Но тот матч определенно задел меня. Это был действительно тяжелый проигрыш, особенно после того, как у меня было несколько матчпойнтов, хотя Свёнтек играла в отличный теннис. Да, это был напряженный матч. Надеюсь, здесь, в Риме, я смогу одержать победу и завоевать титул.

– Насколько важной была победа над Элиной Свитолиной, учитывая, что теперь вы вышли в финал?
– Да, это была большая победа. Я играла с болью из-за травмы спины. Я очень горжусь собой, что смогла закончить этот матч и выиграть его. Это была действительно отличная битва, теннис высокого уровня.

Да, этот матч определенно придал мне уверенности в том, что уровень есть и я могу бороться с чем угодно. Единственной проблемой было вылечить спину, и я это сделала.

– После матча со Свитолиной были мысли о том, чтобы завершить выступления из-за травмы спины?
– Я думала о том, чтобы сняться с турнира. К счастью, у меня был один выходной день. Я много занималась восстановлением. Я по-прежнему делаю много упражнений, много процедур, постоянно забочусь о своей пояснице. Мне становится лучше. Так что, думаю, мы на правильном пути.

Я сама делаю все, чтобы восстановиться как можно быстрее и быть готовой к Ролан Гаррос. Сейчас я чувствую себя отлично. У меня ничего не болит во время матчей. Конечно, если что-то случится в финале, я снимусь, ведь Париж не за горами. Надеюсь, этого не произойдет. Я чувствую, что этого не произойдет.

Это была сумасшедшая травма. Я думала, что все, мне конец в Риме. Но мы прошли отличное лечение, помогли отличные физиотерапевты. Я очень ценю это. Я очень благодарна физиотерапевтам за то, что они помогли мне выстоять и решить проблему, – сказала теннисистка.

В финале Соболенко сразится с Игой Свёнтек из Польши. Ига лидирует со счетом 7-3 и выиграла 2 последние встречи.

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Арина Соболенко Элина Свитолина WTA Рим Ига Свёнтек
Владимир Клепач Источник: ASAP text
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Андрій Заліщук
другий фінал Мастерса підряд Бульбозавр - Іга аж не цікаво стало
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Leonidas B
Бреше і не червоніє, брала таймаути, щоб збити Еліну бо програвала, щось проти інших таймаута не треба було, скакала як антилопа.
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