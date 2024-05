Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) не сумела выйти в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В 4-м раунде престижных соревнований в столице Италии украинка в трех сетах уступила Арине Соболенко (WTA 2).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [16] – Арина Соболенко [2] – 6:4, 1:6, 6:7 (7:9)

В третьем сете Элина повела 2:0, но сразу же проиграла 4 гейма подряд. Соболенко побеждала 5:3 и подавала на матч при 5:4, однако Элина под ноль взяла 10-й гейм на приеме, в 11-м отыграла скрытый матчбол. В 12-м украинка упустила 2 матч-поинта. На тай-брейке Элина также имела матчбол на приеме при 7:6, но проиграла 3 очка подряд.

Это была четвертая встреча соперниц. У Элина 1 победа в очных поединках.

В четвертьфинале тысячника в Риме Соболенко сыграет против Алены Остапенко (Латвия, WTA 10), которая посеяна под 9-м номером. Остапенко в столице Италии играет в одной паре с еще одной представительницей Украины Людмилой Киченок. Украинско-латвийский тандем уже вышел в 1/4 финала турнира.

