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  4. Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на престижном турнире в Риме
WTA
13 мая 2024, 23:37 |
264
0

Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на престижном турнире в Риме

Людмила и Алена Остапенко в 1/8 финала переиграли тандем Фернандес / Рус

13 мая 2024, 23:37 |
264
0
Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на престижном турнире в Риме
Instagram. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В 3-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах переиграли тандем Лейла Фернандес (Канада) / Аранча Рус (Нидерланды) за 54 минуты.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Лейла Фернандес (Канада) / Аранча Рус (Нидерланды) – 6:1, 6:2

В четвертьфинале престижных соревнований в столице Италии Киченок и Остапенко сыграют против итальянок Сарры Эррани и Жасмин Паолини.

Киченок – единственная представительница Украины в парном разряде Рима. В одиночном выступления продолжает Элина Свитолина, которая в 1/8 финала играет против Арины Соболенко.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Лейла Фернандес Аранча Рус WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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