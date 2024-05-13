Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на престижном турнире в Риме
Людмила и Алена Остапенко в 1/8 финала переиграли тандем Фернандес / Рус
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В 3-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах переиграли тандем Лейла Фернандес (Канада) / Аранча Рус (Нидерланды) за 54 минуты.
WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/8 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Лейла Фернандес (Канада) / Аранча Рус (Нидерланды) – 6:1, 6:2
В четвертьфинале престижных соревнований в столице Италии Киченок и Остапенко сыграют против итальянок Сарры Эррани и Жасмин Паолини.
Киченок – единственная представительница Украины в парном разряде Рима. В одиночном выступления продолжает Элина Свитолина, которая в 1/8 финала играет против Арины Соболенко.
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