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  4. Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 мая 2024, 10:29 |
377
1

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого раунда на турнире в Риме

13 мая 2024, 10:29 |
377
1
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала украинка сыграет с Ариной Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Меджедович – Медведев. Время начала поединка – не ранее 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Ребеккой Шрамковой (№120 WTA) или Аленой Остапенко (№10 WTA).

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Арина Соболенко Элина Свитолина WTA Рим смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Vlad Holl
Вчора Даяна показала , що з цим трансвеститом грати можна . Еліна , дай під хвіст цьому дядьку!
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