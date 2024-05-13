Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала украинка сыграет с Ариной Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Меджедович – Медведев. Время начала поединка – не ранее 21:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Ребеккой Шрамковой (№120 WTA) или Аленой Остапенко (№10 WTA).

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