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Фрайбург
08.03.2025 19:30 – FT 0 : 0
РБ Лейпциг
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Германия
09 марта 2025, 02:37 |
17
0

Борьба в зоне еврокубков. Фрайбург сыграл вничью с РБ Лейпциг

Ни одна из команд не отличилась взятием ворот

09 марта 2025, 02:37 |
17
0
Борьба в зоне еврокубков. Фрайбург сыграл вничью с РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрайбург - РБ Лейпциг

В субботу, 8 марта, состоялся матч 25-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «РБ Лейпциг».

Встречу принимал Европа Парк Стэдиум в Фрайбурге.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0, хотя гости были достаточно близки к тому, чтобы добыть победу.

После этого матча «Фрайбург» с 41 очком расположился на 5-й позиции, а «РБ Лейпциг» с 39 баллами занял 6-е место.

Бундеслига. 25-й тур

Фрайбург – РБ Лейпциг – 0:0

Видеообзор матча:

Фото матча:

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Фрайбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига РБ Лейпциг
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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