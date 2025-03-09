08.03.2025 19:30 – FT 0 : 0
Германия09 марта 2025, 02:37 |
17
0
Борьба в зоне еврокубков. Фрайбург сыграл вничью с РБ Лейпциг
Ни одна из команд не отличилась взятием ворот
09 марта 2025, 02:37 |
17
0
В субботу, 8 марта, состоялся матч 25-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «РБ Лейпциг».
Встречу принимал Европа Парк Стэдиум в Фрайбурге.
Команды сыграли вничью со счетом 0:0, хотя гости были достаточно близки к тому, чтобы добыть победу.
После этого матча «Фрайбург» с 41 очком расположился на 5-й позиции, а «РБ Лейпциг» с 39 баллами занял 6-е место.
Бундеслига. 25-й тур
Фрайбург – РБ Лейпциг – 0:0
Видеообзор матча:
Фото матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 марта 2025, 09:07 2
Известный промоутер – о бое в легком весе между Дэвисом и Роучем
Футбол | 09 марта 2025, 01:02 0
Поединок состоится 9 марта в 16:00 по Киеву
Бокс | 08.03.2025, 04:02
Футбол | 08.03.2025, 09:54
Футбол | 08.03.2025, 20:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.03.2025, 18:25 138
07.03.2025, 08:36
07.03.2025, 08:55 5
08.03.2025, 02:25
07.03.2025, 19:51 12
07.03.2025, 03:58 16
08.03.2025, 00:43 5
07.03.2025, 01:27 1