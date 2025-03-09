Борьба в зоне еврокубков. Фрайбург сыграл вничью с РБ Лейпциг

В субботу, 8 марта, состоялся матч 25-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «РБ Лейпциг».

Встречу принимал Европа Парк Стэдиум в Фрайбурге.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0, хотя гости были достаточно близки к тому, чтобы добыть победу.

После этого матча «Фрайбург» с 41 очком расположился на 5-й позиции, а «РБ Лейпциг» с 39 баллами занял 6-е место.

Бундеслига. 25-й тур

Фрайбург – РБ Лейпциг – 0:0

Видеообзор матча:

Фото матча: