Избавиться от звезды. Бавария готовит переход одного из лучших игроков мира

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, мюнхенский гранд готовит трансфер на выход французского вингера Кингсли Комана ради того, чтобы совершить трансфер Флориана.

Французом интересуются клубы из Саудовской Аравии, а ожидаемая выручка от его трансфера составит от 30 до 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар вернется в Европу, но не в «Барселону».