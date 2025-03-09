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  4. Избавиться от звезды. Бавария готовит переход одного из лучших игроков мира
Германия
09 марта 2025, 05:24 |
332
0

Избавиться от звезды. Бавария готовит переход одного из лучших игроков мира

Флориан Вирц привлекает внимание немецкого гранда

09 марта 2025, 05:24 |
332
0
Избавиться от звезды. Бавария готовит переход одного из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, мюнхенский гранд готовит трансфер на выход французского вингера Кингсли Комана ради того, чтобы совершить трансфер Флориана.

Французом интересуются клубы из Саудовской Аравии, а ожидаемая выручка от его трансфера составит от 30 до 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар вернется в Европу, но не в «Барселону».

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Флориан Вирц Кингсли Коман трансферы трансферы Бундеслиги Бавария Байер
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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