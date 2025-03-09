Неожиданный вариант. Неймар вернется в Европу, но не в Барселону
Бразильца может подписать «Бавария»
Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».
По информации испанских СМИ, каталонцы не приняли окончательного решения о возвращении Неймара, ведь в клубе есть люди, которые выступают против этого трансфера. Этим готов воспользоваться другой европейский гранд – «Бавария» готова пригласить Неймара к себе, если его возвращение в Каталонию сорвется.
Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.
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