Неожиданный вариант. Неймар вернется в Европу, но не в Барселону

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

По информации испанских СМИ, каталонцы не приняли окончательного решения о возвращении Неймара, ведь в клубе есть люди, которые выступают против этого трансфера. Этим готов воспользоваться другой европейский гранд – «Бавария» готова пригласить Неймара к себе, если его возвращение в Каталонию сорвется.

Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.