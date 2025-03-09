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  4. Неожиданный вариант. Неймар вернется в Европу, но не в Барселону
Германия
09 марта 2025, 00:34 |
606
0

Неожиданный вариант. Неймар вернется в Европу, но не в Барселону

Бразильца может подписать «Бавария»

09 марта 2025, 00:34 |
606
0
Неожиданный вариант. Неймар вернется в Европу, но не в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

По информации испанских СМИ, каталонцы не приняли окончательного решения о возвращении Неймара, ведь в клубе есть люди, которые выступают против этого трансфера. Этим готов воспользоваться другой европейский гранд – «Бавария» готова пригласить Неймара к себе, если его возвращение в Каталонию сорвется.

Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.

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Барселона трансферы Неймар чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Бундеслиги Бавария
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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