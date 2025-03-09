Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безнадежный Монпелье, сенсационное поражение Марселя
Чемпионат Франции
Марсель
08.03.2025 22:05 – FT 0 : 1
Ланс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
09 марта 2025, 05:11 |
51
0

Безнадежный Монпелье, сенсационное поражение Марселя

Состоялось 2 матча 25-го тура Лиги 1

09 марта 2025, 05:11 |
51
0
Безнадежный Монпелье, сенсационное поражение Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль

В субботу, 8 марта, состоялось 2 матча 25-го тура французской Лиги 1.

«Лилль» дома нанес очередное поражение «Монпелье».

«Марсель» дома сенсационно уступил «Лансу».

Позиции команд в турнирной таблице после сыгранных матчей:

  • Марсель: 49 очков, 2-е место;
  • Лилль: 44 очка, 5-е место;
  • Ланс: 36 очков, 8-е место;
  • Монпелье:15 очков, 18-е место.

Видеообзор матча «Лилль» – «Монпелье»:

Видеообзор матча «Марсель» – «Ланс»:

Лига 1. 25-й тур

Лилль – Монпелье – 1:0

Гол: Дэвид, 50

Марсель – Ланс – 0:1

Гол: Айнауи, 90+4

Фото матчей:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Neil El Aynaoui (Ланс).
По теме:
Бавария – Бохум – 2:3. Удивительное поражение мюнхенцев. Видеообзор матча
Победа Сельты, удивительное поражение Вильярреала, триумф Валенсии
Брентфорд – Астон Вилла – 0:1. Без Ярмолюка не справились. Видеообзор матча
Лилль Ланс Монпелье Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Джонатан Дэвид
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Бокс | 08 марта 2025, 07:45 1
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али

Джордж высоко оценил Майка Тайсона

Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Футбол | 08 марта 2025, 21:35 20
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина

Умер человек, приближенный к раздевалке сине-гранатовых

Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером
Футбол | 08.03.2025, 23:51
Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером
Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Футбол | 09.03.2025, 05:48
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер
Футбол | 08.03.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер
Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
08.03.2025, 09:07 1
Бокс
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
08.03.2025, 02:25
Другие виды
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
07.03.2025, 06:23 14
Футбол
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
07.03.2025, 08:55 5
Футбол
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
07.03.2025, 03:58 16
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
07.03.2025, 02:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем