Франция09 марта 2025, 05:11 |
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Безнадежный Монпелье, сенсационное поражение Марселя
Состоялось 2 матча 25-го тура Лиги 1
09 марта 2025, 05:11 |
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В субботу, 8 марта, состоялось 2 матча 25-го тура французской Лиги 1.
«Лилль» дома нанес очередное поражение «Монпелье».
«Марсель» дома сенсационно уступил «Лансу».
Позиции команд в турнирной таблице после сыгранных матчей:
- Марсель: 49 очков, 2-е место;
- Лилль: 44 очка, 5-е место;
- Ланс: 36 очков, 8-е место;
- Монпелье:15 очков, 18-е место.
Видеообзор матча «Лилль» – «Монпелье»:
Видеообзор матча «Марсель» – «Ланс»:
Лига 1. 25-й тур
Лилль – Монпелье – 1:0
Гол: Дэвид, 50
Марсель – Ланс – 0:1
Гол: Айнауи, 90+4
Фото матчей:
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Neil El Aynaoui (Ланс).
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