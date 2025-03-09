Бавария – Бохум – 2:3. Удивительное поражение мюнхенцев. Видеообзор матча

В субботу, 8 марта, состоялся матч 25-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Бохумом».

Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене.

Хозяева поля, подошедшие к матчу в статусе фаворита, уступили по итогу встречи, ведя со счетом 2:1 по итогам первого тайма.

После этого матча «Бавария» с 61 очком осталась 1-й, а «Бохум» с 20 очками стал 16-м.

Бундеслига. 25-й тур

Бавария – Бохум – 2:3

Голы: Геррейро, 14, 28 – Медич, 61, Сиссоко, 51, Беро, 71

Видеообзор матча: