Германия09 марта 2025, 04:46 |
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Бавария – Бохум – 2:3. Удивительное поражение мюнхенцев. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Бундеслиги
09 марта 2025, 04:46 |
18
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В субботу, 8 марта, состоялся матч 25-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Бохумом».
Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене.
Хозяева поля, подошедшие к матчу в статусе фаворита, уступили по итогу встречи, ведя со счетом 2:1 по итогам первого тайма.
После этого матча «Бавария» с 61 очком осталась 1-й, а «Бохум» с 20 очками стал 16-м.
Бундеслига. 25-й тур
Бавария – Бохум – 2:3
Голы: Геррейро, 14, 28 – Медич, 61, Сиссоко, 51, Беро, 71
Видеообзор матча:
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Матуш Беро (Бохум).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Сиссоко (Бохум).
43’
Жоау Пальинья (Бавария) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Яков Медич (Бохум).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Бавария).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Бавария).
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