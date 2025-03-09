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Чемпионат Германии
Бавария
08.03.2025 16:30 – FT 2 : 3
Бохум
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Германия
09 марта 2025, 04:46 |
18
0

Бавария – Бохум – 2:3. Удивительное поражение мюнхенцев. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Бундеслиги

09 марта 2025, 04:46 |
18
0
Бавария – Бохум – 2:3. Удивительное поражение мюнхенцев. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бохум

В субботу, 8 марта, состоялся матч 25-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Бохумом».

Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене.

Хозяева поля, подошедшие к матчу в статусе фаворита, уступили по итогу встречи, ведя со счетом 2:1 по итогам первого тайма.

После этого матча «Бавария» с 61 очком осталась 1-й, а «Бохум» с 20 очками стал 16-м.

Бундеслига. 25-й тур

Бавария – Бохум – 2:3

Голы: Геррейро, 14, 28 – Медич, 61, Сиссоко, 51, Беро, 71

Видеообзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Матуш Беро (Бохум).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Сиссоко (Бохум).
43’
Жоау Пальинья (Бавария) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Яков Медич (Бохум).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Бавария).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Бавария).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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