Шок-тур Бундеслиги. Бавария и Байер дружно проиграли в чемпионате
Неожиданные результаты в чемпионате Германии
Состоялся один из самых сенсационных туров в нынешнем сезоне чемпионата Германии.
Лидер Бавария неожиданно проиграла аутсайдеру Бохуму 2:3, хотя команда вела в счете 2:0, но все испортило удаление Паулиньи в конце первого тайма.
Однако главный конкурент Байер своим шансом не воспользовался и проиграл Вердеру 0:2. Мюнхенская команда все еще опережает Байер на восемь очков.
Поражение потерпела и Боруссия Дортмунд, которая уступила Аугсбургу.
Чемпионат Германии. 25-й тур
Байер – Вердер 0:2
Голы: Шмид, 7, Нджинма, 90+3
Бавария – Бохум 2:3
Голы: Геррейру, 14, 28 – Медич, 31, Сиссоко, 51, Беро, 71
Удален: Паулинья, 43
Боруссия Дортмунд – Аугсбург 0:1
Гол: Вольф, 23
Хольштайн – Штутгарт 2:2
Голы: Скжибски, 30, 36 – Левелинг, 15, Демирович, 55
Вольфсбург – Санкт-Паули 1:1
Голы: Амоура, 70 – дер Хейден, 38
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