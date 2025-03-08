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Чемпионат Германии
Хольштайн Киль
08.03.2025 16:30 – FT 2 : 2
Штутгарт
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Германия
08 марта 2025, 18:29 | Обновлено 08 марта 2025, 18:32
599
5

Шок-тур Бундеслиги. Бавария и Байер дружно проиграли в чемпионате

Неожиданные результаты в чемпионате Германии

08 марта 2025, 18:29 | Обновлено 08 марта 2025, 18:32
599
5
Шок-тур Бундеслиги. Бавария и Байер дружно проиграли в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся один из самых сенсационных туров в нынешнем сезоне чемпионата Германии.

Лидер Бавария неожиданно проиграла аутсайдеру Бохуму 2:3, хотя команда вела в счете 2:0, но все испортило удаление Паулиньи в конце первого тайма.

Однако главный конкурент Байер своим шансом не воспользовался и проиграл Вердеру 0:2. Мюнхенская команда все еще опережает Байер на восемь очков.

Поражение потерпела и Боруссия Дортмунд, которая уступила Аугсбургу.

Чемпионат Германии. 25-й тур

Байер – Вердер 0:2
Голы: Шмид, 7, Нджинма, 90+3

Бавария – Бохум 2:3
Голы: Геррейру, 14, 28 – Медич, 31, Сиссоко, 51, Беро, 71

Удален: Паулинья, 43

Боруссия Дортмунд – Аугсбург 0:1
Гол: Вольф, 23

Хольштайн – Штутгарт 2:2
Голы: Скжибски, 30, 36 – Левелинг, 15, Демирович, 55

Вольфсбург – Санкт-Паули 1:1
Голы: Амоура, 70 – дер Хейден, 38

Турнирная таблица Бундеслиги

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Бундеслига Бавария Байер Боруссия Дортмунд Бохум Вердер чемпионат Германии по футболу Аугсбург Хольштайн Штутгарт Вольфсбург Санкт-Паули
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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roman75zpr
Ну шож, Вердеру и Бохуму тоже очки нужны
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+1
pol-55
Цього пофігіста Компані клуб повинен вигнати вже влітку,тільки за те що пересрав святкування такого ювілею в Мюнхені,виставити такий склад який не зіграний ще і воротар -дебютант в Бундесі,а по грі без Кейна навіть пеналь забити не можуть.  
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0
_9Quantum19_
Усі лідери інших чемпіонатів дружньо втрачають залікові пункти. Аутсайдеру УПЛ ФК "Динамо" (Київ) теж час цим зайнятись.
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-5
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