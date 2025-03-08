Шок-тур Бундеслиги. Бавария и Байер дружно проиграли в чемпионате

Состоялся один из самых сенсационных туров в нынешнем сезоне чемпионата Германии.

Лидер Бавария неожиданно проиграла аутсайдеру Бохуму 2:3, хотя команда вела в счете 2:0, но все испортило удаление Паулиньи в конце первого тайма.

Однако главный конкурент Байер своим шансом не воспользовался и проиграл Вердеру 0:2. Мюнхенская команда все еще опережает Байер на восемь очков.

Поражение потерпела и Боруссия Дортмунд, которая уступила Аугсбургу.

Чемпионат Германии. 25-й тур

Байер – Вердер 0:2

Голы: Шмид, 7, Нджинма, 90+3

Бавария – Бохум 2:3

Голы: Геррейру, 14, 28 – Медич, 31, Сиссоко, 51, Беро, 71

Удален: Паулинья, 43

Боруссия Дортмунд – Аугсбург 0:1

Гол: Вольф, 23

Хольштайн – Штутгарт 2:2

Голы: Скжибски, 30, 36 – Левелинг, 15, Демирович, 55

Вольфсбург – Санкт-Паули 1:1

Голы: Амоура, 70 – дер Хейден, 38

Турнирная таблица Бундеслиги