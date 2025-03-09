Компани объяснил шокирующее поражение Баварии в матче против Бохума

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился эмоциями после неожиданного поражения своей команды против «Бохума» (2:3) в 25-м туре немецкой Бундеслиги.

«Поздравляем «Бохум». Мы не будем искать оправданий, мы проиграли. Мы проанализируем это, мы должны взять на себя ответственность за это. Важно сосредоточиться на реакциях.

Даже в десять раз мы должны стремиться выиграть игру или по крайней мере не проиграть ее. Мы этого не добились. «Бохум» заслужил чувство победы, я знаю, сколько энергии это требует. Теперь дело за следующей игрой для нас», – сказал Компани.

В нынешнем сезоне занимает первое место турнирной таблицы Бундеслиги, имея в своем активе 61 турнирный пункт после 25 сыгранных матчей.