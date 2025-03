ВИДЕО. Футбольные фанаты возмущены поведением Роналду. Вот что случилось

Перед матчем с «Аль-Шабаб» нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду неожиданно встретил своего двойника.

Во время общения он сказал: «Брат, ты не похож на меня. Ты уродливый», на что фанат ответил: «Ты лучший!» и поднял большой палец.

Это вызвало возмущение у некоторых болельщиков. Один из комментаторов отметил: «Его улыбка была вынужденной, а в глазах — боль». Другой добавил: «Представьте, что вы обожаете игрока, летите в Саудовскую Аравию, а он называет вас уродливым».

Некоторые завидуют двойнику, ведь теперь у него есть история, которую он будет рассказывать следующим поколениям.

Cristiano Ronaldo joking with this fan:



“Bro, you don’t look like me, you are very ugly.” 😂pic.twitter.com/qaAcKE4tuF