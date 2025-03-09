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09 марта 2025, 05:16 |
495
0

ВИДЕО. Футбольные фанаты возмущены поведением Роналду. Вот что случилось

Криштиану обидел своего поклонника

09 марта 2025, 05:16 |
495
0
ВИДЕО. Футбольные фанаты возмущены поведением Роналду. Вот что случилось
Sportbible. Криштиану Роналду и его двойник

Перед матчем с «Аль-Шабаб» нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду неожиданно встретил своего двойника.

Во время общения он сказал: «Брат, ты не похож на меня. Ты уродливый», на что фанат ответил: «Ты лучший!» и поднял большой палец.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это вызвало возмущение у некоторых болельщиков. Один из комментаторов отметил: «Его улыбка была вынужденной, а в глазах — боль». Другой добавил: «Представьте, что вы обожаете игрока, летите в Саудовскую Аравию, а он называет вас уродливым».

Некоторые завидуют двойнику, ведь теперь у него есть история, которую он будет рассказывать следующим поколениям.

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Максим Лапченко Источник: Sport Bible
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