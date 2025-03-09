Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решено. Суперзвезда Манчестер Юнайтед переберется в Мадрид
Испания
09 марта 2025, 02:10 |
367
3

Все решено. Суперзвезда Манчестер Юнайтед переберется в Мадрид

Алехандро Гарначо станет игроком «Атлетико»

09 марта 2025, 02:10 |
367
3
Все решено. Суперзвезда Манчестер Юнайтед переберется в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо станет игроком мадридского «Атлетико», сообщает Fichajes.

По информации источника, между 20-летним футболистом и испанским клубом есть устная договоренность, по которой он присоединится к клубу летом. В Манчестере решили попрощаться с Алехандро из-за того, что он не нужен главному тренеру команды Рубену Амориму.

В Мадриде Гарначо считают Алехандро идеальным игроком для схемы 4-4-2, которую ставит главный тренер команды Диего Симеоне.

Ранее сообщалось о том, что топовый клуб готовит предложение по Лунину.

По теме:
Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер защитника Реала
Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль мчится к титулу, Пеп потерялся в лесу
Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Сумма трансфера удивит
Алехандро Гарначо Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Рубен Аморим
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Футбол | 08 марта 2025, 09:54 5
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды

Ламин не хочет видеть в команде Неймара

Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Бокс | 08 марта 2025, 07:45 1
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али

Джордж высоко оценил Майка Тайсона

Неожиданный вариант. Неймар вернется в Европу, но не в Барселону
Футбол | 09.03.2025, 00:34
Неожиданный вариант. Неймар вернется в Европу, но не в Барселону
Неожиданный вариант. Неймар вернется в Европу, но не в Барселону
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Бокс | 08.03.2025, 09:07
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
При всем уважении. Экс-кипер Динамо назвал номера один для сборной Украины
Футбол | 08.03.2025, 20:15
При всем уважении. Экс-кипер Динамо назвал номера один для сборной Украины
При всем уважении. Экс-кипер Динамо назвал номера один для сборной Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shvachko
Розбігаються хлопчики з Юнайтеду... Антоні у Бетіс, Карначчо(не знає катеначчо) - у Реал!
Ответить
0
T-800
еще один середняк АПЛ будет разрывать грозную ЛаЛигу?
Ответить
0
apepa
Я так понял МЮ продает Гарначо за 40 миллионов и покупает на такую же сумму Лунина. Я прав??
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
07.03.2025, 20:50 1
Бокс
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
07.03.2025, 07:15 3
Футбол
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
07.03.2025, 07:47 5
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 138
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «О чем он вообще думал, когда принял такое решение в бою?»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «О чем он вообще думал, когда принял такое решение в бою?»
07.03.2025, 04:22
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
07.03.2025, 06:23 14
Футбол
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
07.03.2025, 03:58 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем