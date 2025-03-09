Все решено. Суперзвезда Манчестер Юнайтед переберется в Мадрид

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо станет игроком мадридского «Атлетико», сообщает Fichajes.

По информации источника, между 20-летним футболистом и испанским клубом есть устная договоренность, по которой он присоединится к клубу летом. В Манчестере решили попрощаться с Алехандро из-за того, что он не нужен главному тренеру команды Рубену Амориму.

В Мадриде Гарначо считают Алехандро идеальным игроком для схемы 4-4-2, которую ставит главный тренер команды Диего Симеоне.

Ранее сообщалось о том, что топовый клуб готовит предложение по Лунину.