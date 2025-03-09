Известна оценка Смолякова за первый матч в стартовом составе Лос-Анджелес

В субботу, 8 марта, состоялся матч 3-го тура МЛС между «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелесом».

Встречу принимал стадион Люмэн в Сиэтле.

Хозяева поля разгромили своего соперника со счетом 5:2.

Украинский фулбек «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков провел на поле 59 минут, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру Артем в 6.1 балла, WhoScored же дал игре украинца оценку в 6.2 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал игрок хозяев поля Альберт Руснак, на счету которого 1 забитый мяч и оценка 8.6. WhoScored выделил Поля Ротрока. на счету которого гол, ассист и оценка 8.6.

Ранее сообщалось о том, что «Сиэтл» дома разбил «Лос-Анджелес».