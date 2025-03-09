Известна оценка Миколенко за матч с Вулверхэмптоном

В субботу, 8 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулвехэмптоном» и «Эвертоном».

Встречу принимал Молинью в Вулверхэмптоне.

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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.1 баллов из 10 возможных, WhoScored дал Виталию 6.9 баллов. Лучшим по версии SofaScore стал полузащитник хозяев поля Андре с оценкой 7.9. WhoScored выделил вингера гостей Джека Харрисона, на счету которого гол и оценка 7.9.

Ранее сообщалось о том, что «Вулверхэмптон» и «Эвертон» провели матч в АПЛ.