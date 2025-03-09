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  4. Известна оценка Миколенко за матч с Вулверхэмптоном
Англия
09 марта 2025, 02:00 |
265
0

Известна оценка Миколенко за матч с Вулверхэмптоном

Украинский защитник провел на поле весь матч

09 марта 2025, 02:00 |
265
0
Известна оценка Миколенко за матч с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 8 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулвехэмптоном» и «Эвертоном».

Встречу принимал Молинью в Вулверхэмптоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.1 баллов из 10 возможных, WhoScored дал Виталию 6.9 баллов. Лучшим по версии SofaScore стал полузащитник хозяев поля Андре с оценкой 7.9. WhoScored выделил вингера гостей Джека Харрисона, на счету которого гол и оценка 7.9.

Ранее сообщалось о том, что «Вулверхэмптон» и «Эвертон» провели матч в АПЛ.

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Как сыграл Миколенко? Вулверхэмптон и Эвертон провели матч в АПЛ
Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Вулверхэмптон оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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