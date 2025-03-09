Другие новости09 марта 2025, 05:31 |
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ФОТО. С ума сойти! Жена Криштиану Роналду показала огромные груди
Потрясающая Джорджина
09 марта 2025, 05:31 |
884
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Жена Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – снова поразила подписчиков в Instagram, поделившись откровенным снимком.
На фото её бюст выглядит потрясающе, а кожаный наряд едва сдерживает соблазнительные формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Как выяснилось, это был показ новой коллекции дизайнера Людовика де Сен-Сернена.
Этот перформанс Джорджины собрал уже почти 900 тысяч лайком – самый ценный из которых, конечно же, от Криштиану.
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