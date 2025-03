Ман Сити впервые в этом десятилетии проиграл 9 матчей в одной кампании АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде проиграл игру против «Ноттингема» и увеличил свое количество поражений в этом сезоне АПЛ до 9 матчей. Это первый розыгрыш Премьер-лиги в этом десятилетии, в котором «горожане» проиграли столько поединков.

8 марта состоялась игра 28-го тура чемпионата Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Гадсон-Одои.

Это также второй случай в тренерской карьере Пепа Гвардиолы, когда он в одной кампании АПЛ потерпел 9 поражений (первый – в сезоне 2019/20).

В этом сезоне английского чемпионата «горожане» находятся на четвертом месте в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 9 поражений).

