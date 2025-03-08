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  4. Ман Сити впервые в этом десятилетии проиграл 9 матчей в одной кампании АПЛ
Англия
08 марта 2025, 21:20 |
51
0

Ман Сити впервые в этом десятилетии проиграл 9 матчей в одной кампании АПЛ

«Ноттингем» дома минимально обыграл «горожан»

08 марта 2025, 21:20 |
51
0
Ман Сити впервые в этом десятилетии проиграл 9 матчей в одной кампании АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» на выезде проиграл игру против «Ноттингема» и увеличил свое количество поражений в этом сезоне АПЛ до 9 матчей. Это первый розыгрыш Премьер-лиги в этом десятилетии, в котором «горожане» проиграли столько поединков.

8 марта состоялась игра 28-го тура чемпионата Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Гадсон-Одои.

Это также второй случай в тренерской карьере Пепа Гвардиолы, когда он в одной кампании АПЛ потерпел 9 поражений (первый – в сезоне 2019/20).

В этом сезоне английского чемпионата «горожане» находятся на четвертом месте в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 9 поражений).

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Ноттингем Форест Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ноттингем Форест - Манчестер Сити статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
На мою думку Манчестер Сіті все ж таки у зони ЛЧ потрапить. Навіть не зважаючи на таку кількість поразок
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