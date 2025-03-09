Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер защитника Реала
Фран Гарсия привлекает внимание английского клуба
Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия привлекает внимание «Борнмута», сообщает Fichajes.
По информации источника, судьба 25-летнего защитника, который стал получать больше игрового времени в сравнении с прошлым сезоном, будет решена руководством испанского гранда в ближайшие несколько месяцев. В Англии Франа считают идеальным усилением для команды Андони Ираолы.
В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что вундеркинд «Реала» перепутал свою жену с игроком «Арсенала».
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