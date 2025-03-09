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  4. Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер защитника Реала
Англия
09 марта 2025, 02:19 |
185
0

Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер защитника Реала

Фран Гарсия привлекает внимание английского клуба

09 марта 2025, 02:19 |
185
0
Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер защитника Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия

Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия привлекает внимание «Борнмута», сообщает Fichajes.

По информации источника, судьба 25-летнего защитника, который стал получать больше игрового времени в сравнении с прошлым сезоном, будет решена руководством испанского гранда в ближайшие несколько месяцев. В Англии Франа считают идеальным усилением для команды Андони Ираолы.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что вундеркинд «Реала» перепутал свою жену с игроком «Арсенала».

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Фран Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Борнмут Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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