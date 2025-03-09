Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер защитника Реала

Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия привлекает внимание «Борнмута», сообщает Fichajes.

По информации источника, судьба 25-летнего защитника, который стал получать больше игрового времени в сравнении с прошлым сезоном, будет решена руководством испанского гранда в ближайшие несколько месяцев. В Англии Франа считают идеальным усилением для команды Андони Ираолы.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что вундеркинд «Реала» перепутал свою жену с игроком «Арсенала».