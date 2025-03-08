СТАХОВСКИЙ: «Федерер? Не считаю это самой большой своей победой»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский вспомнил победу над Роджером Федерером в 2013 году, заявив, что она не была самой громкой.

– Наверное, Ваша самая громкая победа в карьере – выигрыш у Роджера Федерера (Швейцария), бывшей первой ракетки мира? Это было в 2013 году на Уимблдоне. Можете об этом упомянуть?

– Не считаю это самой большой своей победой. Только если взять отдельный матч, а не турнир в целом. Это был второй раунд престижного соревнования в Уимблдоне. Играли на центральном корте. Роджер Федерер защищал свой чемпионский титул, полученный в 2012 году. Это был яркий матч, который помог мне многое понять о себе. В частности, что делать в теннисе и что не нужно.

К сожалению, после победы в этом поединке я эмоционально не был готов к активности неожиданно на меня свалившейся медийщиков. И на следующий поединок получился «эмоционально пустым». К сожалению, это сыграло свою неприятную роль. Поэтому проиграл дальше сильному полуфиналисту Ролан Гаррос, австрийцу Юргену Мельцеру. Турнирная сетка тогда сложилась для меня не лучшим образом. Ведь после Роджера было гораздо более приятных соперников в третьем раунде.

– Кого еще из звезд переигрывали в матчах, кроме Роже Федерера?

– Переигрывал немало очень известных теннисистов. Но они тогда были еще молодыми, а я уже опытным спортсменом. Мы находились на разных стадиях развития спортивной карьеры.

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