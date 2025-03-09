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Алавес
08.03.2025 17:15 – FT 1 : 0
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09 марта 2025, 04:25 | Обновлено 09 марта 2025, 04:28
48
0

Победа Сельты, удивительное поражение Вильярреала, триумф Валенсии

Состоялось 3 матча 27-го тура Ла Лиги

09 марта 2025, 04:25 | Обновлено 09 марта 2025, 04:28
48
0
Победа Сельты, удивительное поражение Вильярреала, триумф Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алавес

В субботу, 8 марта, состоялось 3 матча 27-го тура Ла Лиги.

«Сельта» с голами Мингесы и Гонсалеса одолела «Леганес».

«Алавес» невероятным образом вдевятером удержал победу над «Вильярреалом».

«Валенсия» дома разобралась с «Вальядолидом».

После сыгранных матчей команды расположились на следующих позициях:

  • Вильярреал: 44 очка, 5-е место;
  • Сельта: 36 очков, 8-е место;
  • Валенсия: 27 очков, 16-е место;
  • Леганес: 27 очков, 17-е место;
  • Алавес: 26 очков, 18-е место;
  • Вальядолид: 16 очков, 20-е место.

Видеообзор матча «Сельта» – «Леганес»:

Видеообзор матча «Алавес» – «Вильярреал»:

Видеообзор матча «Валенсия» – «Вальядолид»:

Ла Лига. 27-й тур

Сельта – Леганес – 2:1

Голы: Мингеса, 26, Гонсалес, 45+1 – Росье, 19

Алавес – Вильярреал – 1:0

Гол: Санчес, 11

Валенсия – Вальядолид – 2:1

Голы: Лопес, 7, Садик, 58 – Латаса, 40

Фото матчей:

События матча

90’ +4
Антонио Бланко (Алавес) получает красную карточку.
58’
Антонио Сивера (Алавес) получает красную карточку.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Санчес (Алавес).
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Валенсия Алавес Вильярреал Вальядолид Сельта Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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