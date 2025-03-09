Победа Сельты, удивительное поражение Вильярреала, триумф Валенсии
Состоялось 3 матча 27-го тура Ла Лиги
В субботу, 8 марта, состоялось 3 матча 27-го тура Ла Лиги.
«Сельта» с голами Мингесы и Гонсалеса одолела «Леганес».
«Алавес» невероятным образом вдевятером удержал победу над «Вильярреалом».
«Валенсия» дома разобралась с «Вальядолидом».
После сыгранных матчей команды расположились на следующих позициях:
- Вильярреал: 44 очка, 5-е место;
- Сельта: 36 очков, 8-е место;
- Валенсия: 27 очков, 16-е место;
- Леганес: 27 очков, 17-е место;
- Алавес: 26 очков, 18-е место;
- Вальядолид: 16 очков, 20-е место.
Видеообзор матча «Сельта» – «Леганес»:
Видеообзор матча «Алавес» – «Вильярреал»:
Видеообзор матча «Валенсия» – «Вальядолид»:
Ла Лига. 27-й тур
Сельта – Леганес – 2:1
Голы: Мингеса, 26, Гонсалес, 45+1 – Росье, 19
Алавес – Вильярреал – 1:0
Гол: Санчес, 11
Валенсия – Вальядолид – 2:1
Голы: Лопес, 7, Садик, 58 – Латаса, 40
Фото матчей:
События матча
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