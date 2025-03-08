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  4. Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 23:51 | Обновлено 08 марта 2025, 23:52
152
1

Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером

Две трети дистанции пройдено: 8 марта завершился 20-й тур УПЛ

08 марта 2025, 23:51 | Обновлено 08 марта 2025, 23:52
152
1
Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером
ФК Рух

С 6 по 8 марта прошлись поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Две трети дистанции пройдено: 8 марта завершился 20-й тур из 30.

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Киевское Динамо продолжает уверенно лидировать с 50 баллами.

Александрия (44) на 4 очка опережает Шахтер (40), который имеет одну игру в запасе.

Рух вошел в топ-8 благодаря голу в ворота Ингульца на последних минутах матча (1:0).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (50), Александрия (44), Шахтер (40), Полесье (34), Кривбасс (32), Заря, Карпаты (по 28), Рух (26).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 18), Черноморец (15), Ингулец (12).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 20-й тур

6 марта (четверг)

  • 13:00. Ворскла – Карпаты – 0:0
  • 13:00. Полесье – Черноморец – 3:1
  • 15:30. ЛНЗ – Динамо – 1:2
  • 18:00. Шахтер – Кривбасс – 1:1

7 марта (пятница)

  • 13:00. Левый Берег – Верес – 2:0
  • 15:30. Колос – Александрия – 0:1
  • 18:00. Заря – Оболонь – 2:1

8 марта (суббота)

  • 15:30. Ингулец – Рух – 0:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 20 15 5 0 42 - 13 50
2 Александрия 20 13 5 2 29 - 16 44
3 Шахтер Донецк 19 12 4 3 46 - 16 40
4 Полесье 20 9 7 4 28 - 17 34
5 Кривбасс 19 9 5 5 23 - 19 32
6 Заря 19 9 1 9 23 - 23 28
7 Карпаты Львов 20 8 4 8 23 - 23 28
8 Рух Львов 20 6 8 6 22 - 17 26
9 Верес 20 6 7 7 22 - 27 25
10 Левый берег 20 6 4 10 12 - 21 22
11 ЛНЗ Черкассы 20 6 4 10 20 - 29 22
12 Колос Ковалевка 20 3 9 8 13 - 17 18
13 Оболонь 20 4 6 10 12 - 31 18
14 Ворскла 20 4 6 10 16 - 27 18
15 Черноморец 20 4 3 13 14 - 30 15
16 Ингулец 19 2 6 11 14 - 33 12
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Pavel_i_CO
Приємна таблиця. Столиця - перша, східняки - десь там 
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