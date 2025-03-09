«Дало о себе знать». Кобин прокомментировал матч с Рухом

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал матч 21-го тура УПЛ, в котором его команда уступила «Руху» со счетом 0:1.

«Рух нам предложил вертикальный футбол, максимально вертикальный. Очень много борьбы, в первом тайме мы вообще проигрывали борьбу, проигрывали подборы. Второй тайм - сделали некоторые коррективы, начали выигрывать подборы и начали выходить из-под давления. игра была для нас очень тяжелой, здесь причина конечно есть: мы 2,5 месяца работаем на искусственном поле. И если мы в прошлый раз играли на «Горняке» в Кривом Роге мы думали, что это тяжелое поле, то здесь гораздо тяжелее и оно сказалось».

Ранее сообщалось о том, что Виталий Пономарев прокомментировал матч с «Ингульцом».