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  4. «Дало о себе знать». Кобин прокомментировал матч с Рухом
Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 04:56 | Обновлено 09 марта 2025, 04:57
183
0

«Дало о себе знать». Кобин прокомментировал матч с Рухом

Украинский коуч прокомментировал матч 21-го тура УПЛ

09 марта 2025, 04:56 | Обновлено 09 марта 2025, 04:57
183
0
«Дало о себе знать». Кобин прокомментировал матч с Рухом
ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал матч 21-го тура УПЛ, в котором его команда уступила «Руху» со счетом 0:1.

«Рух нам предложил вертикальный футбол, максимально вертикальный. Очень много борьбы, в первом тайме мы вообще проигрывали борьбу, проигрывали подборы. Второй тайм - сделали некоторые коррективы, начали выигрывать подборы и начали выходить из-под давления. игра была для нас очень тяжелой, здесь причина конечно есть: мы 2,5 месяца работаем на искусственном поле. И если мы в прошлый раз играли на «Горняке» в Кривом Роге мы думали, что это тяжелое поле, то здесь гораздо тяжелее и оно сказалось».

Ранее сообщалось о том, что Виталий Пономарев прокомментировал матч с «Ингульцом».

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Даниил Кирияка Источник: YouTube
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