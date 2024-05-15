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  4. Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Испания
15 мая 2024, 16:44 | Обновлено 15 мая 2024, 16:45
2372
1

Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Антонио Рюдигера, Флорентино Перес не против

15 мая 2024, 16:44 | Обновлено 15 мая 2024, 16:45
2372
1
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Антонио Рюдигер

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» хочет подписать 31-летнего немецкого защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера.

Как сообщает Planeta Real Madrid, «красные дьяволы» предложили за игрока 90 миллионов евро. Президент «сливочных» Флорентино Перес согласился на такое предложение.

Кроме того, «Реал» уже нашел замену Рюдигеру – 18-летний защитник французского «Лилля» Лени Йоро. Издание Marca отмечало, что мадридцы активно работают над трансфером футболиста, ставшим одной из основных целей на летнее трансферное окно.

Контракт Рюдигера с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Антонио провел за королевский клуб 45 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать из «Реала» и украинского голкипера Андрея Лунина. Английский клуб сделал предложение в 50 миллионов евро.

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Даниил Агарков Источник: PlanetarealMadrid
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Gargantua
умеют конечно продать на пике, но когда товар уже начинает портиться.
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