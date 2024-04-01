Реал летом планирует подписать французского суперталанта
Лени Йоро станет игроком «королевского клуба»
Мадридский «Реал» планирует усилить защиту в следующее трансферное окно.
По информации издания Marca, 18-летний защитник французского «Лилля» Лени Йоро может усилить состав «королевского клуба». Издание отмечает, что мадридцы активно работают над трансфером футболиста, ставшим одной из основных целей на летнее трансферное окно.
Лени Йоро провел в этом сезоне за «Лилль» 36 матчей, в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» продлит контракты с двумя ветеранами.
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