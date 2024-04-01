Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал летом планирует подписать французского суперталанта
Испания
01 апреля 2024, 20:29 |
647
0

Реал летом планирует подписать французского суперталанта

Лени Йоро станет игроком «королевского клуба»

01 апреля 2024, 20:29 |
647
0
Реал летом планирует подписать французского суперталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Лени Йоро

Мадридский «Реал» планирует усилить защиту в следующее трансферное окно.

По информации издания Marca, 18-летний защитник французского «Лилля» Лени Йоро может усилить состав «королевского клуба». Издание отмечает, что мадридцы активно работают над трансфером футболиста, ставшим одной из основных целей на летнее трансферное окно.

Лени Йоро провел в этом сезоне за «Лилль» 36 матчей, в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» продлит контракты с двумя ветеранами.

По теме:
Украинский вратарь интересен ряду европейских клубов. Есть и интерес из УПЛ
ВИДЕО. Довбик догнал Беллингема, Лунин продлит контракт, новый фаворит АПЛ
Еще один баск. Стало известно, кого Реал подпишет, если Лунин покинет клуб
Transfermarkt Реал Мадрид Лилль трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 01 апреля 2024, 19:36 1
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко

Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов

ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
Футбол | 31 марта 2024, 22:01 1
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика

Артем помог «красно-белым» обыграть «Бетис» со счетом 3:2 в 30-м туре Ла Лиги

Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Футбол | 01.04.2024, 18:21
Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 01.04.2024, 07:01
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Футбол | 01.04.2024, 11:33
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
31.03.2024, 01:55 7
Бокс
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 2
Футбол
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
30.03.2024, 16:05 12
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
30.03.2024, 19:51 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
31.03.2024, 09:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем