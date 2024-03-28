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Испания
28 марта 2024, 09:51 |
460
0

Реал продлит контракты с двумя ветеранами

Начо и Лукас Васкес пролонгируют свои соглашения до лета 2025 года

28 марта 2024, 09:51 |
460
0
Реал продлит контракты с двумя ветеранами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес и Начо

В ближайшее время мадридский «Реал» объявит о продлении контрактов с Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом, сообщает AS.

Отмечается, что стороны пролонгируют контракты на один сезон — до лета 2025 года.

Добавим, что оба футболиста на протяжении всей карьеры защищают цвета исключительно «Реала». 34-летний Начо выступает за первую команду с 2011-го, а 32-летний Лукас Васкес – с 2015-го.

Ранее стало известно, что «сливочные» также планируют продлить соглашение с Тони Кроосом. Официальное объявление о продлении со всеми тремя футболистами ожидается на следующей неделе.

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Источник Madrid Universal
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