Реал продлит контракты с двумя ветеранами

В ближайшее время мадридский «Реал» объявит о продлении контрактов с Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом, сообщает AS.

Отмечается, что стороны пролонгируют контракты на один сезон — до лета 2025 года.

Добавим, что оба футболиста на протяжении всей карьеры защищают цвета исключительно «Реала». 34-летний Начо выступает за первую команду с 2011-го, а 32-летний Лукас Васкес – с 2015-го.

Ранее стало известно, что «сливочные» также планируют продлить соглашение с Тони Кроосом. Официальное объявление о продлении со всеми тремя футболистами ожидается на следующей неделе.