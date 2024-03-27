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  4. Источник: Кроос принял решение о своем будущем в Реале
Испания
27 марта 2024, 15:59 |
487
0

Источник: Кроос принял решение о своем будущем в Реале

Немецкий полузащитник подпишет новый контракт с королевским клубом

27 марта 2024, 15:59 |
487
0
Источник: Кроос принял решение о своем будущем в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос останется в королевском клубе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний полузащитник почти договорился со «сливочными» о новом контракте, который будет действовать до завершения сезона 2024/25.

Отмечается, что немец ведет прямые переговоры с руководством «Реала». Подпись нового соглашения - лишь формальность.

В этом сезоне Тони Кроос провел 38 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

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Тони Кроос чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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