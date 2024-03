Источник: Кроос принял решение о своем будущем в Реале

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос останется в королевском клубе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний полузащитник почти договорился со «сливочными» о новом контракте, который будет действовать до завершения сезона 2024/25.

Отмечается, что немец ведет прямые переговоры с руководством «Реала». Подпись нового соглашения - лишь формальность.

В этом сезоне Тони Кроос провел 38 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Toni Kroos will stay and continue at Real Madrid as new one year deal until 2025 is set to be agreed!



Direct talks between Kroos and Real on contract and it’s now just a formality to sign, imminent.



Super season again for Kroos at Real and also with Germany now. pic.twitter.com/8DSMUToDs5