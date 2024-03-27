Источник: Кроос принял решение о своем будущем в Реале
Немецкий полузащитник подпишет новый контракт с королевским клубом
Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос останется в королевском клубе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 34-летний полузащитник почти договорился со «сливочными» о новом контракте, который будет действовать до завершения сезона 2024/25.
Отмечается, что немец ведет прямые переговоры с руководством «Реала». Подпись нового соглашения - лишь формальность.
В этом сезоне Тони Кроос провел 38 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
🚨⚪️ EXCLUSIVE: Toni Kroos will stay and continue at Real Madrid as new one year deal until 2025 is set to be agreed!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024
Direct talks between Kroos and Real on contract and it’s now just a formality to sign, imminent.
Super season again for Kroos at Real and also with Germany now. pic.twitter.com/8DSMUToDs5
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